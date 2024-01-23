المؤتمرنت -

أجواء باردة إلى شديدة البرودة في 5 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات وهبوب رياح نشطة إلى قوية السرعة على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم ، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.



وحسب المركز قد تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات الضالع، تعز، لحج، أبين وشبوة، وصحارى وهضاب حضرموت والمهرة وغرب محافظتي مأرب والجوف.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية السرعة تتراوح سرعتها بين 20-30 عقدة حول أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 4 في صنعاء، 4.4 في عمران، 7 في صعدة، 8.2 في السدة، 10 في إب.



وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركـز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة وشديدة البرودة، ونصح بارتداء الملابس الشتوية المناسبة حفاظا على صحتهم.



ودعا المزارعين إلى اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر.

