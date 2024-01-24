المؤتمرنت -

إرتفاع حصيلة شهداء غزة الى 25700

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 110 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



وأفاد مصادر إعلامية فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة مساء اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد و63740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.





وأعلنت جمعية الهلال الأحمر استشهاد ثلاثة نازحين وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف الاحتلال أمام البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خانيونس.



وناشدت 5 عائلات محاصرة في منزل المواطن أشرف بربخ مقابل أبراج طيبة لإخراجهم بعد وقوع إصابات وحريق جراء قصف مدفعي إسرائيلي غرب خانيونس.



وعبرت أطباء بلا حدود عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر في خانيونس، وقالت: يجب حمايتهم والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا.



وتعرضت مباني المستشفى لقصف إسرائيلي متكرر أمس ما أدى إلى حالة فزع في صفوف النازحين والطواقم الطبية.



وشنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على خانيونس على شكل حزام ناري في وقت مبكر صباح اليوم.



وسجلت إصابات جرّاء قصف صهيوني استهدف نازحين في مدرسة مصطفى حافظ بجوار مستشفى ناصر الطبي بخان يونس.



وشن الطيران المروحي الإسرائيلي غارة غربي خان يونس.



