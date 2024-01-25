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أخبار
المؤتمر نت - استمرار الأجواء الباردة في 6 محاظات

استمرار الأجواء الباردة في 6 محاظات

المؤتمرنت -
استمرار الأجواء الباردة في 6 محاظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات، وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة حول السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار ، البيضاء والضالع أثناء الليل والصباح الباكر.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، صحارى وهضاب حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 12-25 عقدة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في ذمار، 5.8 في صنعاء، 6.6 في عمران، 8.2 في سيئون، 9.8 في السدة.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة حفاظاً على صحتهم.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وحول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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