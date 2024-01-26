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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور

أمين عام المؤتمر يواسي آل نصار

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يواسي آل نصار
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور/ عبدالكريم أحمد نصار، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، مسئول الفكر والثقافة والاعلام بفرع المحافظة، رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة حجة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار الأمين العام الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية والخدمية في المجال الصحي والإنساني في عموم مديريات محافظة حجة

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الدكتور/ أيمن عبدالكريم نصار ، والدكتور/ أحمد عبدالكريم نصار، وكافة آل نصار بمديرية مدينة حجة، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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