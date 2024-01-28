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المؤتمر نت - "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر"، وهو إعلان مقتل كل الرهائن الصهاينة

آلاف الصهاينة يتظاهرون لإسقاط حكومة نتنياهو

المؤتمرنت -
آلاف الصهاينة يتظاهرون لإسقاط حكومة نتنياهو
تظاهر الآلاف من المستوطنين الصهاينة، مساء يوم السبت، في ساحة المركز الثقافي وسط "تل أبيب" وحيفا وبئر السبع.. مطالبين بإسقاط حكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة.

وأفادت مصادر إعلامية صهيونية، بأن مئات المستوطنين يغلقون مفترق "كركور" بالداخل المحتل؛ ويهتفون "لا تتركوا نتنياهو يستمر في تخريب صفقة تبادل الأسرى، نريدهم أحياء.. اتفقوا الآن".

وتمارس عائلات المحتجزين الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، ضغوطًا كبيرة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم جرّاء القصف الصهيوني الوحشي على القطاع.

ومن نحو 250 مستوطنًا وجنديًا تم أسرهم، أطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر الماضي، ولا يزال 132 أسيرًا في غزة، قضى 63 منهم بغارات للعدو، بحسب حصيلة استنادًا إلى بيانات صهيونية.

ووجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس رسالة، اليوم السبت إلى عائلات الأسرى الصهاينة، مفادها: إن "حكومة نتنياهو تكذب عليهم".. مضيفة: "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر"، وهو إعلان مقتل كل الرهائن الصهاينة في غارات على قطاع غزة.

والجمعة، نشرت كتائب القسام رسالة لثلاث أسيرات صهيونيات لديها من خلال فيديو مصور.. طالبن فيها حكومة العدو بوقف الحرب والقصف على غزة، وعقد صفقة تبادل "فورًا" مع المقاومة.

في السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "زار" ونشرته صحيفة "معاريف" الصهيونية، أن "معظم الصهاينة يقفون مع احتجاجات عائلات الأسرى في غزة".








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