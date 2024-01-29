المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 26637

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوأمريكي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، الى 26637 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د.أشرف القدرة، الى ان جيش العدو الصهيوني ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن 215 شهيداً و300 إصابة.



واكد القدرة اصابة نحو 700 ألف شخص بأمراض جلدية وفيروس الكبد الوبائي بسبب الظروف الصحية المتردية في قطاع غزة.



وتواصل الطائرات الصهيونية قصفها لمختلف مناطق القطاع في اليوم 115 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.