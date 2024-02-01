المؤتمرنت -

طيران العدوان يعاود قصف الحديدة.. 33 غارة في مثل هذا اليوم

شن طيران العدوان الامريكي- البريطاني سلسلة غارات في وقت مبكر من صباح اليوم على مناطق سكنية وتجارية بمدينة الحديدة غربي اليمن



وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدوان الامريكي البريطاني استهدف منطقة الجبانة بعدة غارات اثارت فزع السكان .



وذكّرت هذه الغارات سكان المنطقة بغارات عدوانية مماثلة في مثل هذا اليوم من العام 2017 حينما استهدف طيران العدوان السعودي - الامريكي- البريطاني منطقة الجبانة بـ6 غارات متتالية.



وكان طيران العدوان الامريكي البريطاني شن غارتين متتاليتين على مناطق سكنية بمحافظة صعدة .





ويذكر أن طيران العدوان السعودي الامريكي البريطاني استهدف مدينة الحديدة في مثل هذا اليوم من العام 2017 بعدد 33 غارة توزعت على 5 غارات على منتجع ميامي السياحي الواقع بمنطقة الكتيب ، وأربع غارات على مطار الحديدة، وست غارات على مديرية الخوخة، وست غارات على منطقة الجبانة في مديرية الصليف، وثلاث غارات على مديرية الحوك، وسبع غارات على مديرية الميناء وغارتين على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.