المؤتمرنت -

الخارجية تُدين العدوان الأمريكي على العراق وسوريا

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات العدوان الأمريكي الذي شُن على عدد من المناطق في العراق وسوريا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.



وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذا العدوان انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.



ولفتت إلى أن هذا العدوان وما سبقه من عدوان أمريكي بريطاني مستمر على اليمن يؤكد زيف الادعاء الأمريكي بالحرص على عدم التصعيد وتوسيع دائرة الحرب في المنطقة ويثبت بكل وضوح بأن أمريكا هي المهدد الحقيقي للأمن والسلم الدوليين.



وحذر البيان الولايات المتحدة من الاستمرار في عدوانها على دول المنطقة الأمر الذي قد يفضي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



وأعرب البيان عن تضامن اليمن حكومة وشعباً مع حكومتي وشعبي العراق وسوريا وحرصه على الأمن والاستقرار في هذين البلدين الشقيقين.