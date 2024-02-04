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غارات عدوانية عنيفة على صنعاء ( تفاصيل)

غارات عدوانية عنيفة على صنعاء



هزت سلسلة انفجارات عنيفة قبل قليل ارجاء العاصمة صنعاء في غارات عدوانية جديدة لطيرن العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء

وسمع تحليق مكثف لطيران العدوان الامريكي - البريطاني

واستهدفت الغارات احياء سكنية وتجارية جنوب غربي العاصمة صنعاء



وبالتزامن شن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء



وفي وقت لاحق أوضح مصدر امني أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 14 غارة على محافظتي تعز والحديدة.



ولفت الى إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ 11 غارة منطقة البرح في مديرية مقبنة ومناطق في مديرية حيفان.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر اشارته الى استهداف العدوان بثلاث غارات لمنطقة جبل الجدع في مديرية اللحية ومديرية الصليف بمحافظة الحديدة



واستهدف طيران العدوان مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء بغارتين إثنتين، فيما شن سبع غارات على منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وفي وقت سابق شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني غارات على مناطق بمحافظتي الحديدة وصعدة