المؤتمرنت -

(الجهاد الإسلامي): العدوان على اليمن يوسع دائرة النار

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بشدة استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.



وقالت الحركة في بيان صحفي لها، اليوم الأحد: إن هذه الاعتداءات تسعى لإشعال المنطقة، وتوسيع دائرة النار، بخلاف ما تُسوق له الإدارة الأمريكية.. محملة واشنطن كامل المسؤولية عن تداعيات هذه القرصنة المستمرة.



وأكدت الحركة "أن واشنطن وعواصم الغرب لازالت تُدير العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتُوفر له الغطاء السياسي والاقتصادي والدعم العسكري والاستخباري، وبالتالي فإنها متورطةٌ في جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني".



وأشادت بالموقف اليمني الشعبي والرسمي الذي أعلن أن هذه الاعتداءات لن تُثنيهم عن تأدية واجبهم الأخلاقي والديني والإنساني المُساند للشعب الفلسطيني.



وعبرت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها عن أملها من كافة أحرار الأمة العربية والإسلامية أن يتأسوا بهذا الموقف الأصيل.

(سبأ)

