المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 4 فبراير

في مثل هذا اليوم 4 فبراير، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات الجوية على عدد من المحافظات أدت إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 4 فبراير 2016، استشهد أربعة مواطنين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً لأحد المواطنين في بني الحداد بمديرية حرض محافظة حجة، و



دمر بغارة جسر الحقوف بين مديريتي حيران ومستبأ بالمحافظة حجة.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة المعزبة بمديرية الرمضة في محافظة إب، أسفرت عن أضرار بمنزل أحد المواطنين، ودمر منزل مواطن بقرية الخميس ومنزلين آخرين بقرية ملحة في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وأحدث أضراراً كبيرة في عدد من المنازل المجاورة، كما شن ثلاث غارات على مديرية رازح الحدودية وسلسلة غارات على مديرية الظاهر الحدودية فيما طال قصف صاروخي للجيش السعودي عدة لمناطق بالمديرية.



وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارة على منطقة السواد في مديرية سنحان، وغارتين على منطقة العادي بالأعروش في مديرية خوﻻن، وأربع غارات على منطقة الرزوة بمديرية نهم، أدت إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية والأحياء السكنية المجاورة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب ستة آخرين في قصف لطيران العدوان استهدف قوارب الصيادين في جزيرة طرفة بمحافظة الحديدة، كما شن غارة على منزل مواطن في مديرية بيت الفقيه، وثلاث غارات على منطقة الكثيب، وخمس غارات على منطقة الجبانة بمديرية الصليف ومنطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.



طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة النهدين وبسبع غارات منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وشن طيران العدوان غارة على المجمع التربوي بمديرية برط المراشي وست غارات على مديريتي المتون والمصلوب في محافظة الجوف، وعشر غارات على منازل ومزارع المواطنين في مناطق المحجزة والمخدرة ووادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضرارا مادية كبيرة.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة السواد في مديرية سنحان وبني بهلول وبغارة تبة الرباح بمديرية نهم في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه ومناطق النعاشوه ووادي المسابي بمديرية حيدان في محافظة صعدة، ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي، في حين شن الطيران غارتين على منطقتي السداد وطخية في مديرية باقم.



وفي محافظة تعز استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مخازن للمواد الغذائية للتاجر محمد عبده الموزة بمديرية المخا، وشن غارتين على مثلث المخا بمديرية موزع، ومثلها على محطة غاز بالقرب من مفرق المخا، وغارتين على منطقة العمري بمديرية ذوباب.



وفي 4 فبراير 2018، استشهد سبعة مواطنين بينهم طفل وأصيب 58 آخرين جراء استهداف طيران العدوان مبنى البحث الجنائي في منطقة ذهبان بالعاصمة صنعاء.



وأصيب المواطنون عبد الله صالح عبدالله، وليد حسين محمد البعلولي، أشرف عبدالله محمد الفيشي، علي عبدالله الوادعي في غارة شنها طيران العدوان على الخط العام بمدينة صعدة.



كما شن الطيران غارة على إحدى النقاط الأمنية بمحيط مدينة صعدة وغارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية، وسلسلة غارات أسفل جبل مران، وخمس غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف، واستهدف بسبع غارات منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش السعودي منطقة آل فاضل بمديرية حيدان ومناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



وشن طيران العدوان 13 غارة على مديرية حيس في محافظة الحديدة، وسبع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على كهبوب بمحافظة لحج، وثلاث غارات على وادي جارة في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيبت امرأة بقذائف لمرتزقة العدوان استهدفت منزلها في منطقة جبل جالس بمديرية القبيطة في محافظة لحج.



وفي محافظة الحديدة، استهدف المرتزقة بالمدفعية والأسلحة الرشاشة المطار ومنطقة الاتحاد وشارع الـ50 بمدينة الحديدة، وبقذائف الهاون جوار مستشفى الكويت في حي 7 يوليو السكني بمديرية الحالي، وشنوا قصفاً بالمدفعية والأسلحة الرشاشة على مناطق متفرقة بالحي نفسه.



وأطلق المرتزقة 16 صاروخاً و216 قذيفة مدفعية وفتحوا نيران الأسلحة المتوسطة والخفيفة على مناطق عديدة بالمحافظة،



وشن طيران العدوان 11 غارة على مديرية نهم وغارة على مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وعشر غارات على مديريتي حرض وحيران، وغارتين على مديرية كشر، وغارة على مديرية مستبأ بمحافظة حجة.



وشن الطيران المعادي في محافظة صعدة 12 غارة على مديرية باقم، و14 غارة على مديرية كتاف، وثلاث غارات على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وثماني غارات علي منطقة بني معاذ بمديرية سحار، وغارة على مديرية حيدان.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على حي سعوان بأمانة العاصمة، وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وخمس غارات على محافظة عمران، وخمس غارات على مديرية برط المراشي وغارتين على منطقة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف، وثلاث غارات على وادي جارة قبالة نجران.



وفي 4 فبراير 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية المتون، وغارة على مديرية الغيل في محافظة الجوف، وثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين.



وقصف المرتزقة بالأسلحة الثقيلة والرشاشة مناطق وأحياء الضبياني ومدينة الشعب وشارع الخمسين بمدينة الحديدة، وبأربعة صواريخ كاتيوشا مدينة الشباب في شارع الـ 90، كما قصفوا بالقذائف المدفعية مدينة التحيتا، واستهدفوا بسبع قذائف مدفعية شمال شرق مديرية حيس.



وقصف المرتزقة بخمس قذائف هاون منطقة كيلو16، وبثماني قذائف مدفعية مدينة الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وتضرر ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران أربع غارات على مديرية الظاهر الحدودية محدثاً دماراً واسعاً في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي غارتين على منطقة كيلو 16 ومدينة الدريهمي، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 4 فبراير 2022، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان آخران بنيران الأسلحة الرشاشة للجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وشن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة وشن غارة على محيط مطار صنعاء الدولي، و12 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة.