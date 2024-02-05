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المؤتمر نت - أبو عبيدة أن مجاهدي القسام أجهزوا على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة

مقتل 15 صهيونيا من النقطة صفر.. أبو عبيدة في ظهور اعلامي جديد

المؤتمرنت -
مقتل 15 صهيونيا من النقطة صفر.. أبو عبيدة في ظهور اعلامي جديد
قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأحد، إنّ مجاهدي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأكد أبو عبيدة أن مجاهدي القسام أجهزوا على 15 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة.


ونوه إلى أنّه تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

ولفت أبو عبيدة إلى أنّه تم تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، كما تم الاستيلاء على 4 طائرات “درون”.

وقال إنّ مجاهدي القسام دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو “تل أبيب” ومحيطها.

وتواصل كتائب القسام لليوم الـ 121 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (561) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (2851) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6500) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية، إضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

وحسبما اورده ( المركز الفلسطيني للاعلام) فقد قد تمكنت كتائب القسام منذ اليوم الأول في 7 من أكتوبر من قتل مئات الجنود وأسر نحو 250 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى، والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.








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