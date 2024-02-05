المؤتمرنت -

15 غارة عدوانية جديدة على صعدة والحديدة ( تفاصيل)

شن العدوان الأمريكي البريطاني في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين 5فبراير/ شباط الجاري، 15 غارة على محافظتي الحديدة وصعدة، في تصعيد عدواني هو الثاني من نوعه خلال اليومين الماضيين .



وشن طيران العدوان 8 غارات على منطقة راس عيسى، وعدد 3 غارات على مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية ( سبأ) عن مصدر امني تأكيده شن طيران العدوان الامريكي- البريطاني عدد 4 غارات على مناطق متفرقة شرق مدينة صعدة .



وامس الاحد شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 48 غارة على امانة العاصمة وعدد 5 محافظات يمنية.



واكدت القوات المسلحة في وقت سابق أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تثني اليمن عن موقفه الأخلاقي والديني والإنساني المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وان غارات العدوان لن تمر دون رد وعقاب.



وقالت وزارة الخارجية أن العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، يأتي للتغطية الدائمة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة،



كما حملت أمريكا وبريطانيا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، كون تواجد قواتها غير قانوني ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي تتوّجب محاربته من كافة الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي.



