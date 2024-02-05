المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 فبراير

في مثل هذا اليوم 5 فبراير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الأحياء السكنية ومحطات الوقود، والمزارع والمنشآت العامة والخاصة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير هائل.



ففي 5 فبراير 2016، أصيب مواطن ووقعت خسائر مادية كبيرة وأضرار في منازل المواطنين جراء غارة شنها طيران العدوان على محطة وقود في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، واستهدف بغارة الخط الساحلي في مديرية الدريهمي.



وأصيبت امرأة جراء غارة لطيران العدوان على منزل المواطن صالح مبخوت الزايدي بمنطقة الملتقى في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وأسفرت عن تدمير المنزل بالكامل، كما شن غارة على سيارة المواطن مسعد الحباري أثناء قيامه بإسعاف الجرحى، ما أدى الى احتراقها كليا.



وشن طيران العدوان ست غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، أسفرت عن في أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.



واستهدف الطيران المعادي بغارة سيارة في منطقة الحنشات وبغارة أخرى منطقة الدجرين في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية، وشن عدة غارات على محافظة تعز استهدف خلالها منطقة المسراخ وتبة السلال في منطقة صالة، كما استهدف بعدة غارات مديرية الغيل في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد خمسة صيادين وأصيب ستة آخرين وفقد 13، جراء استهداف طيران العدوان قوارب الصيادين في جزيرة طرفة قبالة ساحل الحديدة، كما استهدف بغارة مزرعة المواطن العزي يعقوب بمديرية التحيتا ما أدى إلى تدمير مشروع مياه الري بالمزرعة الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويتكون من 120 لوحاً شمسياً ومضخة للمياه، ونفوق عدد من الأبقار.



واستشهد مواطن جراء قصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين بحي المغيني والسويس بمدينة المخا في محافظة تعز، ونهبوا محتويات أحد الأضرحة في منطقة حدنان فيما شن الطيران أكثر من 53 غارة على مناطق متفرقة من مديرية المخا، وسبع غارات على منطقة البرح في مديرية مقبنة.



وشن طيران العدوان غارة على منازل سكنية بوادي حباب وغارة على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة بمديريتي حريب القراميش وصرواح، ما أدى إلى أضرار في منازل ومزارع المواطنين.



طيران العدوان شن غارتين على منطقة حريب نهم وغارتين على منطقة السواد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وغارتين على منطقة الحفا وغارة على منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، كما شن أكثر من 20 غارة على مديرية ميدي بمحافظة حجة، وغارتين على مجمع مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف.



وأطلق المرتزقة قذيفة مدفعية على مدينة دمت بمحافظة الضالع ، وشن طيران العدوان غارتين على وادي جارة في جيزان وأربع غارات على الربوعة في عسير.



وفي 5 فبراير 2018، أصيب أربعة أطفال إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الشعاب بمديرية عبس محافظة حجة.



واستشهد ستة مواطنين وأصيب سبعة آخرين ودُمِّرت سيارتان بغارات لطيران العدوان على منطقة القطينات بمديرية ‎باقم بمحافظة صعدة، كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب سبعة في غارات على سيارات في منطقة رغافة بمديرية مجز.



وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وسبع غارات على منطقتي مندبة وآل الحماقي بمديرية باقم وأربع غارات على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي منطقتي البقعة وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على منطقة المقشاب بمديرية كعيدنة وغارة على مديرية حيران، و26 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء خلفتا أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم، واستهدف بست غارات منطقة مجازة في عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب طفل بنيران المرتزقة في منطقة السويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستهدف قصف مدفعي مكثف لهم شرق مدينة التحيتا وتم إطلاق أكثر من 15 قذيفة مدفعية على منازل الموطنين وكلية الطب في حي الربصة بمدينة الحديدة.



وشن المرتزقة قصفاً مكثفاً بالمعدلات الثقيلة والمتوسطة على مديرية الدريهمي، وأحياء 7 يوليو، وقصفوا بالمدفعية باتجاه مدينة الشعب ومطار الحديدة.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة، وست غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار بمحافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي باقم ومنبه.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف خلفتا أضرارا في مزارع المواطنين، بينما استهدف المرتزقة بالعيارات الرشاشة وقذائف الهاون مناطق متفرقة في المديرية.



وفي 5 فبراير 2020، استشهد مواطن بنيران قوات حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارتين على مديرية باقم وغارة على مديرية الظاهر الحدودية وعشر غارات على منطقة الصوح قبالة نجران، وتعرضت مناطق وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تضررت منه منازل ومزارع المواطنين.



وشن الطيران المعادي غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وخمس غارات على مديرية المتون وغارتين على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف، وغارتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، كما شن غارتين على مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة استهدف مرتزقة العدوان بمختلف الأسلحة الرشاشة شارع الـ 50 في مدينة الحديدة، وبقذائف المدفعية ومختلف الأعيرة الرشاشة منطقة الفازة في مديرية التحيتا كما استهدفوا بالرشاشات المتوسطة منطقة الجبلية في المديرية نفسها، وبعدد من صواريخ الكاتيوشا جنوب قرية محل الشيخ في مديرية الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، وأصيب ثلاثة أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان بمديرية مجز في محافظة صعدة، فيما قصف طيران الأباتشي التابع للعدوان بصاروخين منطقة الفرع في مديرية كتاف.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الزغن بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على مجازة الشرقية بمحور عسير.



وشن الطيران التجسسي خمس غارات على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وألقى ثلاث قذائف جنوب المنطقة، فيما قصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 5 فبراير 2022، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.



كما أصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف الجيش السعودي منطقتي الرقو وآل مقنع بمديرية منبه الحدودية، بينما أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية.



وشن طيران العدوان أربع غارات على مطار صنعاء الدولي وغارة بمحيطه، وست غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة واستهدف بغارتين منطقتي زجان وبيت النخيف بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، و12 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.



واستهدف طيران العدوان في محافظة مأرب بثلاث غارات منطقة البلق بمديرية الوادي وبغارتين مديرية الجوبة وشن ثلاث غارات على مديرية مدغل وغارتين على مديرية رغوان، مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.