المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة القاضي المساوى

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له- باذن الله تعالى- القاضي محمد محسن زيد المساوى، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى القائم باعمال محافظ محافظة تعز القاضي أحمد أمين المساوى، والى نجل الفقيد عبدالرحمن محمد محسن زيد المساوى، وكافة افراد الاسرة، ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

