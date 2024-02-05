المؤتمرنت -

غزة.. اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال

تتواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور قطاع غزة لليوم الـ122 على التوالي.



وأعلنت كتائب القسّام، تمكن مجاهديها من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأكد مجاهدو القسام إيقاع رتل آليات إسرائيلية في كمين مركب، إذ قاموا بتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقاً في دبابة "ميركافا" في خان يونس.



بدروها، أعلنت سرايا القدس، قصف برشقات صاروخية، وعدد من قذائف الهاون، تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم وتحديداً في الصبرة وتل الهوا، ومحيط الصناعة والجوازات، في مدينة غزة، وفي شرق قرية المصدر وسط قطاع غزة.



واستهدفت أيضاً بحسب بياناتها، تجمعات وتمركزات جنود الاحتلال بالإضافة إلى آليات عسكرية تابعة له، في محاور التقدم بمدينة خان يونس، بالقنابل المقذوفة من نوع (برق) المضادة للأفراد، وبصواريخ "غراد"، مؤكدةً إصابة أهدافها إصابات بدقة.



وضمن عمليتين مشتركتين، استهدفت كتائب القسام وسرايا القدس دبابة إسرايلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب خان يونس. واستهدفت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107".



بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهدافها تجمعاً لجنود العدو وآلياته بقذائف الهاون و صواريخ "الأقصى"، وخوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم في غرب مدينة غزة، وفي خان يونس، حيث تمكّن مقاتليها صباح اليوم من قنص جندي إسرائيلي.



وتضمن ما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشره صباح اليوم، معطيات جديدة بشأن عدد الجرحى في صفوف "جيش" الاحتلال، إذ ذكرت أنّ 450 جندياً أصيبوا بحوادث عملياتية منذ بداية العملية البرية في غزة، منهم 27 بجراح خطيرة.