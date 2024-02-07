المؤتمرنت -

الراعي يشيد بمواقف عضو مجلس العموم البريطاني

أشاد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي بمواقف عضو مجلس العموم البريطاني ابسانا بجيم ومنها ما تطرقت إليه في سؤالها بشأن المأساة في غزة واليمن.



وثمن في رسالة وجهها لـ "ابسانا بجيم" دعوتها إلى ضرورة وقف القصف على غزة واليمن لما يترتب عليه من اخطار كارثية.



وأضاف رئيس مجلس النواب في رسالته " تابعنا بكل اهتمام سؤالك لرئيس الوزراء البريطاني حول قصف اليمن وتحذير المنظمات الإنسانية من أن القصف يهدد حياة السكان المدنيين ويحد من وصول المساعدات الإنسانية".



وأكد أنها كانت موفقة ومحقة في قولها "بدلا من تصعيد المخاطر على السكان المدنيين لماذا لا يقوم رئيس الوزراء بدعم الدعوات الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للهجمات على اليمن والدعوة الى السلام والعدالة؟ ".



وأعتبر رئيس مجلس النواب رد رئيس الوزراء البريطاني وإصراره على قصف اليمن مخالفا لصوت العقل وللقانون الدولي والانساني رغم تأكيد الجمهورية اليمنية مرارا بالتزامها بحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.. موضحا أن المنع اقتصر على السفن الإسرائيلية او المتجه لموانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية للشعب الفلسطيني.



ولفت يحيى الراعي إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بقصف المدن اليمنية وترويع المواطنين بشكل مستمر بدون أي مسوغ قانوني أو مبرر وإنما بسبب موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى الدعم الأمريكي والبريطاني لتحالف العدوان السعودي والاماراتي على اليمن وتقديمهما السلاح والدعم اللوجستي والاستخباراتي للتحالف وما ترتب على ذلك من قصف وتدمير للبنية التحتية للوطن.



وربط رئيس مجلس النواب بين تلك الاعتداءات وما يحدث اليوم من قصف على اليمن، بسبب موقفه الإنساني والأخلاقي الذي يشترط وقف العدوان على غزة من قبل العدو الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية الملحة للشعب الفلسطيني جراء الوضع الكارثي الذي سببه الكيان الصهيوني في غزة بمنعه دخول الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من أربعة اشهر.