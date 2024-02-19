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اليونيسف: رفح أكثر الأماكن اكتظاظا على وجه الأرض

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الاثنين، إنه "تجب حماية أهالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الأكثر اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض".



وأضافت المنظمة الأممية في منشور عبر منصة "إكس". أن "رفح، إحدى أكثر الأماكن اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض، تؤوي الآن نصف سكان غزة".



وشددت على "ضرورة حماية أهالي رفح الذين نزح العديد منهم عدة مرات بسبب الحرب، وليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه".



وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها “منطقة آمنة”.