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المؤتمر نت - اصدر مجلس الوزراء في صنعاء توجيهات صارمة للجهات المعنية في الحكومة والمجالس المحلية بتنفيذ قرار هام

توجيهات حكومية صارمة لجميع الجهات المعنية

المؤتمرنت -
توجيهات حكومية صارمة لجميع الجهات المعنية
اصدر مجلس الوزراء في صنعاء توجيهات صارمة للجهات المعنية في الحكومة والمجالس المحلية بتنفيذ قرار هام يمنع إستيراد الأكياس البلاستيكية .

وفي إجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور الدكتور عبدالعزيز صالح حبتور- رئيس حكومة تصريف الاعمال- وجه مجلس الوزراء على ضوء مذكرة وزير المياه والبيئة بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالرقيب الشرماني، المرفوعة إلى رئيس الحكومة، جميع الجهات المعنية وخاصة المياه والبيئة والصناعة والتجارة والمحليات بالتنفيذ الصارم لقرار المجلس الخاص بمنع استيراد الأكياس البلاستيكية.

وجاء التوجيه الحكومي الصارم نظرا لما تلحقه الاكياس البلاستيكية من أضرار بالبيئة وتشوه الجانب الجمالي للمدن والطرق الرئيسية والفرعية بين وفي إطار المحافظات.
واستثنى القرار الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة القابلة للتحلل مع مرور الوقت، مؤكدا دعم حكومة تصريف الأعمال وتشجيعها لصناعة الأكياس الورقية.

وكان مجلس الوزراء وافق على دراسة مقدمة من وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم، بشأن آليات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار الرؤية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزير التخطيط والتنمية وعضوية الجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، على أن يتم رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى التقدم في إعداد الإستراتيجية.
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