المؤتمرنت -

صنعاء: اجتماع حكومي يناقش الأداء العام لوزارة النقل

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، سير الأداء العام بوزارة النقل والجهات التابعة لها والمستجدات المتصلة بحماية أراضي حرم مطار صنعاء الدولي.



واطلع الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان ووزير النقل عبدالوهاب الدرة، على الجهود التي تبذلها اللجنة الرئيسية برئاسة الفريق الرويشان، للحفاظ على أراضي حرم المطار ومعالجة المشكلات المتصلة به.



وأوضح الرويشان أن خطة عمل اللجنة تركز هذا العام على مواصلة العمل الميداني من قبل اللجان الفرعية المكلفة بمواضيع حماية السور واستقبال الشكاوى وإنصاف المتضررين وشق الشوارع والمتابعة.



ونوه بمستوى المهام المنجزة من قبل اللجان الفرعية على طريق معالجة المشاكل المتصلة بأراضي حرم المطار وضمان سلامة وتسوير كافة الأراضي وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة من منظمة الطيران الدولي المدني "الإيكاو".



وأثنى الفريق الرويشان على مستوى تعاون كافة الوزارات الممثلة في اللجنة والجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى نتائج الاجتماع بالسلطة المحلية بمحافظة تعز بشأن أراضي وحرم مطار تعز الدولي، خاصة ما يتصل باستكمال إجراءات التسوير والتعويض لمن لم يتم تعويضهم.



من جانبه استعرض وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال، مستوى تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الوزارة لتطوير وتحديث المطارات والموانئ ورفع جاهزيتها وفي المقدمة مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.



وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع بمطار صنعاء الدولي وفقا لاشتراطات منظمة الطيران المدني "الإيكاو" وتحديداً في المدرج الرئيسي وإنارته وأخرى في صالات الوصول والمغادرة والتشريفات وكبار الشخصيات.



وأكد الدرة أنه يجري حالياً تركيب أجهزة الفحص الأمني الحديثة والتدريب عليها بالتزامن مع توريد مولدات كهربائية للمطار والمدارج ومرسى الطائرات .. مشيراً إلى أنه سيتم التوقيع مع مؤسسة الطرق والجسور لتطوير وتحديث الخارجي الموازي ومرسى الطائرات.



ونوه بجهود المسؤولين والموظفين في مختلف المستويات الإدارية والوظيفية في الوزارة والجهات التابعة لها.



وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء وزارة النقل، استعرض وكيل قطاع الموانئ والشؤون البحرية القبطان محمد أبوبكر إسحاق، العمل بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمشاريع المطلوب تنفيذها، وكذا العمل بالمركز الاقليمي البحري بالوزارة وأبرز أنشطته في سياق ممارسته لمهامه المنصوصة.



بدوره تطرق رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر، إلى سير العمل بالهيئة والمطارات اليمنية إلى جانب نشاط قطاع الأرصاد الذي يقدم خدماته لجميع محافظات الجمهورية.



وأكد أن الهيئة بصدد إنشاء وتجهيز عدة مراكز للأرصاد في المحافظات بما يعزز من الدور الحيوي لقطاع الأرصاد على المستوى الوطني، لافتاً إلى استمرار الهيئة في ممارسة مهامها وأنشطتها على المستوى الوطني بصورة حيادية.



وفي الاجتماع عبر الدكتور بن حبتور، عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها اللجنة الرئيسية لصون أراضي حرم مطاري صنعاء وتعز برئاسة الفريق الرويشان.



وأكد دعم الحكومة ومساندتها لكافة مهام اللجنة والإجراءات المتخذة من قبلها لمعالجة مختلف الإشكاليات القائمة في جانب من أراضي حرم مطاري صنعاء وتعز.



وأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة النقل والجهات التابعة لها خلال سنوات العدوان والحصار الحالية.



وأثنى على المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة النقل والجهات التابعة لها بالرغم من الصعوبات وشحة الإمكانات المتاحة خلال الفترة الاستثنائية الراهنة.



وعبر عن الامتنان لقيادة وزارة النقل ومسؤوليها وكافة موظفيها على جهودهم المبذولة في ترسيخ استقرار الأداء العام للوزارة والوحدات التابعة لها وتطوير نشاطها العام.



حضر الاجتماع عدد من مدراء العموم في وزارة النقل.

