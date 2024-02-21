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أخبار
المؤتمر نت - العدوان يشن 4 غارات جديدة على هذه المديرية

العدوان الامريكي البريطاني يشن 4 غارات جديدة على هذه المديرية

المؤتمرنت -
العدوان الامريكي البريطاني يشن 4 غارات جديدة على هذه المديرية
شن العدوان الأمريكي البريطاني اليوم أربع غارات على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بأربع غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني شن في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء غارتين اثنتين على احياء سكنية وتجارية بمدينة الحديدة (غربي اليمن)

وهزت إنفجارات عنيفة سماء مدينة الحديدة، كما سُمع تحليق مكثف لطيران العدوان في أجواء المحافظة .

وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجبانة بالمدينة.

وفي وقت لاحق شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني 4 غارات متتالية على منطقة العرج شمال غرب مدينة الحديدة








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