الخميس, 22-فبراير-2024 الساعة: 02:53 م - آخر تحديث: 02:45 م (45: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المناضل/ قاسم سلام الشرجبي ترجل من على صهوة جواده البعثي العروبي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 29 ألفاً و410 شهداء، و69 ألفاً و465 مصاباً

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29410

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29410
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 29 ألفاً و410 شهداء، و69 ألفاً و465 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، خلفت 97 شهيداً و132 مصاباً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بسبب منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة هدم المنازل والمربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتدمير المباني والبنى التحتية، وتهجير الأهالي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
رياضة: برشلونة يكتفي بالتعادل وبورتو يصعق أرسنال
رياضة: ليفربول يحكم قبضته على صدارة البريميرليغ
قضايا وآراء: المناضل/ قاسم سلام الشرجبي ترجل من على صهوة جواده البعثي العروبي
قضايا وآراء: قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
فنون ومنوعات: إجمالي إيرادات فيلم رحلة 404 بالسينمات
علوم وتقنية: ما هي الأسباب الرئيسية لالتهاب البروستاتا؟
عربي ودولي: الأونروا: 300 ألف طفل حُرموا من التعليم بغزة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار
أخبار: توصيات برلمانية هامة على طاولة الحكومة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 29313
أخبار: توجيهات حكومية صارمة لجميع الجهات المعنية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 21 فبراير
أخبار: وفاة أسطورة ألمانيا الذي أبكى مارادونا والأرجنتين
أخبار: إنفجارات عنيفة .. غارات عدوانية متواصلة على الحديدة
رياضة: إنتر يحسم قمة الذهاب أمام أتلتيكو
رياضة: هالاند يقود السيتي لوصافة البريميرليغ
أخبار: أطفال غزة معرضون للقتل على يد الاحتلال
أخبار: عمليات عسكرية يمنية إزدواجية تستهدف سفن ومواقع حساسة للكيان الصهيوني
أخبار: الكتلة البرلمانية للمؤتمر تدين العدوان الأمريكي البريطاني وتجدد دعم الشعب الفلسطيني
أخبار: توصيات برلمانية إلزامية للحكومة
أخبار: آخر صور حديثة للسفينة (روبيمار) قبل اشتعال النيران فيها
عربي ودولي: 5260 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر
أخبار: مناقشة أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024