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أخبار

لجنة الأقصى تدعو للخروج الجماهيري غداً

المؤتمرنت -
لجنة الأقصى تدعو للخروج الجماهيري غداً
دعت لجنة نصرة الأقصى للخروج الجماهيري الكبير غدا الجمعة، في العاصمة صنعاء والمحافظات في مسيرات "مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر".

وحددت اللجنة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء مكانا لمسيرة "مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر" عصر غد الجمعة.

كما حددت اللجنة ساحات المحافظات في مسيرات "مسارنا مع غزة.. قُدماً حتى النصر" يوم غد الجمعة كما يلي:

محافظة حجة:

ساحة جامع لقمان بالمدينة.

ساحات عبس والمحابشة ومستبأ.

مراكز المديريات.

محافظة تعز:

ساحة الرسول الأعظم في الجند.

ساحة الكمب بمقبنة.

محافظة ذمار:

ساحات مكتب الصحة بالمدينة.

ضوران ووصاب العالي.

عتمة صباحاً.

جبل الشرق ووصاب السافل عقب صلاة الجمعة.

محافظة الجوف:

11 ساحة في مختلف مديريات المحافظة عقب صلاة الجمعة.

محافظة الضالع:

شارع عامر بمدينة دمت.

سوق قرين الفهد بقعطبة.

مدينة جُبَنْ.

محافظة عمران:

شارع صنعاء بالمدينة.

خمر والسّكيبات وصوير وخارف وظليمة والسودة وحوث.

مركز مديرية سفيان والسود صباح الجمعة.

ساحتي ثلاء وريدة عقب الصلاة.

محافظة ريمة:

ساحات بلاد الطعام والجبين وكسمة ومزهر والسلفية والجعفرية صباح غد الجمعة.

محافظة البيضاء:

ساحة السوق بالبيضاء.

رداع والسوادية.

مراكز المديريات عقب صلاة الجمعة.

محافظة مأرب:

ساحة الجوبة عصر غد الجمعة.

ساحات صرواح وحريب القراميش ومجزر وبدبدة صباحاً.

محافظة صعدة:

المدينة وساحة الشهيد القائد في المرازم.

شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح وآل سالم صباح غد الجمعة.

الجَرَشة بغمر وقطابر وبني بحر وذويب وربوع الحدود والظاهر صباح غد الجمعة.

ساحة مديرية شدا عقب صلاة الجمعة.

مركز مديرية منبه عصراً.

محافظة إب:

ساحات الجامعة بالمدينة.

مدينة العدين عصر غد الجمعة.

مدينة يريم صباحاً.

محافظة الحديدة:

شارع الميناء للمدينة.

الشارع العام بالقناوص للمديريات الشمالية عصر غد الجمعة.

ساحتي بيت الفقيه وزبيد للمديريات الجنوبية.

مدينة باجل للمديريات الشرقية عصر غد الجمعة.

محافظة المحويت:

ساحات المدينة ومراكز المديريات عقب صلاة الجمعة.

مركز مديرية الطويلة صباحاً.

محافظة لحج:

خط كرش جوار الجمارك عقب صلاة الجمعة.








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