المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 23 فبراير

في مثل هذا اليوم 23 فبراير، شن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي هجمات جوية وبرية أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين وتدمير هائل في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.



ففي 23 فبراير 2016، استشهد مواطن ودمرت معدة زراعية جراء غارة شنها طيران العدوان على منطقة الباطنة بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، كما استهدف وسيلة نقل بمنطقة الغرة بالمديرية، وجبل المرحة المطل على مدينة عمران، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



استشهد المواطن أحمد ناصر حنتش ونجله منصور جراء استهداف طيران العدوان سيارتهم بالطريق العام بمنطقة حصير السلام في حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كما شن سلسلة من الغارات على مناطق المشجح وهيلان، واستهدف بغارتين جسر حجلان محدثا أضراراً كبيرة، كما عاود استهداف منزل رجل الأعمال ناجي الملاحي الزايدي ما أدى الى تدميره، في حسين قصفت مدفعية المرتزقة منازل المواطنين في المديرية بصورة مكثفة.



وفي محافظة صعدة، أصيبت طفلة جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزل أحد المواطنين بمديرية رازح، كما تعرضت مناطق عديدة في المديرية لقصف صاروخي سعودي خلف أضرارا بليغة في المزارع والممتلكات، وشن الطيران أربع غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار أحدثت دماراً كبيراً في منازل وممتلكات المواطنين.



وشن طيران العدوان غارات على منطقة شمران في مديرية بكيل المير ومديريتي حيران وحرض في محافظة حجة، واستهدف بسلسلة غارات مديرية الغيل في محافظة الجوف ومفرق المخا وتبة السلال في محافظة تعز.



طيران العدوان استهدف نقيل ابن غيلان ومنطقة مسورة بمديرية نهم وشن ثلاث غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.



وشن طيران العدوان في محافظة الحديدة، غارة على قرية القداح بمديرية الخوخة نتج عنها تضرر عدد من أشجار النخيل، واستهدف بغارة مطار الحديدة، وبثلاث غارات مصنعي الحديد والخشب بمفرق الصليف، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما وتدمير أجزاء واسعة منهما.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب أفراد عائلته في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم بمنطقة الرمة شمال يختل في محافظة تعز، واستشهد سائق ناقلة في غارة على جسر حيس الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز.



وأصيب ثلاثة مواطنين بقنابل عنقودية ألقاها طيران العدوان على مناطق متفرقة من مديريتي صعدة وسحار في محافظة صعدة، كما شن ثلاث غارات على مناطق الملاحيط والحصامة وتويلق بمديريتي الظاهر وشدا، وألقى قنبلة عنقودية على منطقة مندبة في مديرية باقم، في حين تعرضت عزلة آل الشيخ بمديرية منبه لقصف مدفعي سعودي.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة الثلوث بمديرية عتمة في محافظة ذمار، ودمر بثلاث غارات منزل الشيخ صالح بن سودة طعيمان بمديرية صرواح في محافظة مأرب كما شن غارة على منطقة الأشقري.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على ساحل الطائف بمديرية الدريهمي وغارة على مديرية باجل في محافظة الحديدة، وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف.



وفي 23 فبراير 2018، أصيبت الطفلة فريدة زيد جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على قرية الدبيسة بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز.



وشن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، و ثلاث غارات على مدينة صعدة واستهدف عربتين وشاحنة نقل تتبع برنامج الأغذية العالمي جنوب المدينة وشن ثلاث غارات أخرى على منطقة الامارة بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة طخية بمديرية مجز وغارة على مديرية باقم في محافظة صعدة، كما شن ثلاث غارات على الطلعة في نجران.



وتضررت ممتلكات المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيبت امرأة بنيران المرتزقة في منطقة الناصري بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما أطلقوا أكثر من 28 قذيفة مدفعية باتجاه شرق مدينة الدريهمي واستهدفوا المدينة بالعيارات الرشاشة.



وقصف المرتزقة بالمدفعية والرشاشات باتجاه مطار الحديدة وسيتي ماكس وقرية الخباتية، واستهدفوا منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بالمحافظة بـ496 قذيفة مدفعية ونيران مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستحدثوا تسعة تحصينات.



واستشهد وأصيب عدد من النساء والأطفال جراء غارة شنها طيران العدوان على منطقة الرحبة بمديرية قارة في محافظة حجة استهدفت منزلي المواطنين محمد زيد الضاعني وعبدالله حسن الضاعني، واستهدف بغارتين مدرسة في منطقة المصابيح وبخمس غارات مدينة حرض وبـ 13 غارة مديرية كشر.



وشن طيران العدوان غارة على مزرعة مواطن في منطقة قطبين بمديرية نهم في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار بليغة فيها، كما شن غارة على معسكر جربان بمديرية سنحان، وغارة على قرية عافش بمديرية بلاد الروس في المحافظة نفسها.



وشن الطيران المعادي غارة على مديرية شدا الحدودية وتسع غارات على مديرية باقم و12 غارة على البقع وسبع غارات قبالة نجران في محافظة صعدة، وثلاث غارات على قانية والوهابية بمحافظة البيضاء.



وفي 23 فبراير 2020، شن طيران العدوان غارتين على جبل النهدين ، وغارة على منطقة عطان بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وثلاث غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان وثلاث غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء.



طيران العدوان شن غارتين على مطار تعز الدولي، خلفتا أضراراً في الصالة ومرسى الطائرات، واستهدف بغارتين مديرية الغيل وبغارة مديرية المتون في محافظة الجوف.



وأطلق المرتزقة في محافظة الحديدة، 35 قذيفة مدفعية على قرى ومناطق متفرقة من مديرية حيس، وتسع قذائف شرقها، ما أدى إلى تدمير منزل مواطن في قرية الحائط.



ونفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في أماكن متفرقة بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، واستهدفوا بعشر قذائف مدفعية مزارع المواطنين في قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على مدينة حرض في محافظة حجة، واستهدف الطيران المرتزقة غرب المديرية نفسها بغارة أخرى.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية الدريهمي، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 310 قذائف مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.



طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



وفي 23 فبراير 2022 استشهد مواطنان نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه، فيما استشهد مواطن ثالث بمديرية شدا في محافظة صعدة، كما أصيب تسعة مدنيين بينهم ثلاثة مهاجرين أفارقة بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه.



واستشهد المواطن عبدالله علي سعيد قران من أبناء مديرية الجوبة تحت التعذيب في سجون ماتسمى بقوات الأمن الخاصة التابعة لمرتزقة العدوان بمدينة مأرب، بعد أشهر من اختطافه.



واستحدث مرتزقة العدوان ثلاثة تحصينات في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وشن طيران العدوان 24 غارة على مديرية حرض، وتسع غارات على مديرية حيران ومنطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، واستهدف بأربع غارات مديرية السوادية في محافظة البيضاء.