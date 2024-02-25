المؤتمرنت -

عملية عسكرية جديدة.. بيان عاجل للقوات المسلحة اليمنية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة نفطية أمريكية وعدد من السفن الأمريكية الحربية.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ استهدفت السفينةَ النفطية الأمريكية TORM THOR في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، فيما قامَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ باستهدافِ عددٍ من السفنِ الأمريكيةِ الحربيةِ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، وذلك استجابةً لنداءاتِ الشعبِ اليمنيِّ في الانتصارِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.



وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ "أنَّها ستواجهُ التصعيدَ الأمريكيَّ البريطانيَّ بالمزيدِ منَ العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ دفاعاً عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا".



وأشار البيان إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومَعَها كلُ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ العظيمِ مستمرةٌ في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، وأنَّ عملياتِها العسكريةَ لنْ تتوقفَ إلا بتوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.