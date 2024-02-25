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المؤتمر نت - عدد 148 ألفا و219 من العاملين في المدارس الموزعين على مدارس محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، عمران ، حجة

3 مليارات .. بدء صرف بدل انتقال العاملين بالمدارس

المؤتمرنت -
3 مليارات .. بدء صرف بدل انتقال العاملين بالمدارس
أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم، اليوم، البدء بصرف بدل انتقال العاملين بالمدارس ولمدة خمسة عشر يوما .

وأكد المدير العام التنفيذي للصندوق، حسين عامر جبل، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق اليوم استكمال كافة إجراءات وترتيبات صرف بدل انتقال العاملين في المدارس لشهري ربيع الثاني وجمادى الأول 1445هـ .

وأوضح أن إجمالي ما سيتم صرفه في دورة الصرف الحالية مبلغ 8 مليارات و 872 مليونا و 110 الف ريال لعدد 148 ألفا و219 من العاملين في المدارس الموزعين على مدارس محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، عمران ، حجة ، الحديدة، ذمار ، صعدة ، المحويت ، البيضاء، اب ، ريمة، تعز، مأرب، ابين، الجوف، الضالع.

وأشار المدير جبل إلى جهود وزارة التربية والصندوق في تصحيح بيانات العاملين في المدارس للحد من الاختلالات والتي يتم الصرف الآن على ضوئها في سبيل ترشيد استغلال الموارد المالية المتاحة، مثمنا دعم القيادة الثورية و المجلس السياسي الأعلى للصندوق.

وذكر أن الصندوق صرف خلال هذا العام بدل انتقال ثلاثة أشهر لـ 164 ألفا و ٣٣٤ من العاملين بالمدارس بمبلغ إجمالي 15 مليارا و 807 ملايين و 341 ألف و 200 ريال وبذلك بلغ إجمالي ما صرفه الصندوق كبدل انتقالات للعام الجاري 24 مليارا و 380 مليونا و264 الفا و 200 ريال .

ولفت المدير جبل إلى أن هذا الصرف يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها يحيى بدرالدين الحوثي على الإسهام في التخفيف من أعباء الحياة الصعبة التي يعيشها المعلم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المدير جبل حرص قيادة وزارة التربية وصندوق دعم المعلم والتعليم وسعيهم الحثيث والمستمر لتوسيع إيرادات الصندوق لضمان استمرارية عملية الصرف و توسيعها لتشمل كافة التربويين من موجهين وإداريين ، مهيبا في هذا الخصوص بضرورة تضافر جهود الجميع والعمل على رفع إيرادات الصندوق باعتبار التعليم مسؤولية وطنية.








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