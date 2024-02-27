المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 27 فبراير

في مثل هذا اليوم 27 فبراير استشهد وأصيب عشرات المواطنين في جرائم حرب مكتملة الأركان ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي باستهدافه الأعيان المدنية في عدد من المحافظات.



ففي 27 فبراير 2016، استشهد وأصيب 60 مواطنا في غارة شنها طيران العدوان على سوق خلقه بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما شن أربع غارات على منطقة المجاوحة بالمديرية وغارات على منطقة هران في مديرية أرحب خلفت أضراراً بليغة في منازل وممتلكات المواطنين.



وأصيب رجل وامرأة جراء استهداف طيران العدوان الحي السياسي في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، وشن سلسلة غارات على مناطق عطان والنهدين والسبعين ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.



وشن الطيران المعادي غارات على المعهد التقني بمدينة عمران أسفرت عن أضرار بليغة في مبانيه ومرافقه، وثلاث غارات على منطقة العذارب ومزرعة الدواجن بمديرية بعدان في محافظة إب، ما أدى إلى تدمير المزرعة ونفوق الدواجن.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية الغيل وغارتين على منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، وغارتين على سوق صرواح وثلاث غارات على منطقة المطار وأربع غارات على الخط العام ومزرعة مواطن بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



واستهدف الجيش السعودي بالصواريخ وقذائف المدفعية مناطق متفرقة بمديريتي رازح وغمر في محافظة صعدة ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم والطرق.



طيران العدوان شن سلسلة غارات على منطقة يختل الساحلية بالمخا وتسع غارات على أنحاء متفرقة بمدينة المخا في محافظة تعز، أسفرت عن تضرر عشرات المنازل والمرافق وقوارب للصيادين، بالتزامن مع شن طائرات من دون طيار عدة غارات على مناطق متفرقة بمدينة المخا ومحيطها.



وشن الطيران المعادي غارات على مديرية جبل حبشي وسلسلة غارات على مدينة ذُوباب بمديرية باب المندب ما أدى إلى تضرر منازل ومرافق حكومية وممتلكات خاصة.



واستهدف طيران العدوان محطة وقود ومزرعتي دواجن بمديرية حوث وشن غارات على منطقة سنوان بمديرية ذيبين في محافظة عمران، وعدة غارات على قرية الكدح بمديرية الخوخة ومنطقة خميس الواعظات بمديرية القناوص في محافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب،وألقى بقنبلة ضوئية على سماء المديرية، كما ألقى قنبلة عنقودية على منطقة حريب نهم غربي مأرب، بينما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق متفرقة في صرواح.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على وادي شواق ومنطقة المقاطع بمديرية الغيل في محافظة الجوف، وثلاث غارات على مسجد في مفرق المخا بمحافظة تعز



وغارتين على منطقة العمري إحداها عنقودية، وغارة بطائرة بدون طيار على المنطقة ذاتها، وغارتين على جبل النار في مديرية المخا.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي مندبة وآل صبحان بمديرية باقم في محافظة صعدة، وغارة على شبكة اتصالات "إم تي إن" في جبل ملح بمديرية اللحية وغارة على معسكر القَرَش بمديرية باجل، وأربع غارات على الصليف، وثلاث غارات على ميناء الحيمة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.



وفي 27 فبراير 2018، استشهد خمسة مواطنين وأصيب 14 آخرين جراء استهداف طيران العدوان منزل مواطن والمسعفين في منطقة حفصين بمديرية سحار في محافظة صعدة.



وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي غارتين على منطقتي الأزهور وشعيب بمديرية رازح، وغارة على مشتل مكتب الزراعة في منطقة العند بمديرية سحار، وغارة على البقع، وقصف بالقنابل العنقودية المناطق الغربية بمديرية منبه الحدودية.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقتي البقعة وآل الشيخ بمديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية رازح خلف أضرارا بمزارع وممتلكات المواطنين.



واستشهدت امرأة واثنان من أبنائها وأصيب اثنان بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في منطقة قطبين بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما استشهد أربعة مواطنين بغارة على منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، وسبع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة وأربع غارات على مديرية الصلو في محافظة تعز.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بغارة شنها طيران العدوان على سيارة في الطريق العام بمنطقة الظهار مديرية قفلة عذر في محافظة عمران.



وأصيب مواطن برصاص المرتزقة في منطقة السطور بمديرية زبيد في محافظة الحديدة، كما قصفوا بـ 15 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة جنوب مديرية التحيتا، وأطلقوا 74 قذيفة مدفعية وقصفوا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بالمديرية.



واستهدف المرتزقة بأكثر من 53 قذيفة وبالأسلحة الرشاشة المختلفة أحياء متفرقة في منطقة 7 يوليو والمطار وكلية الطب، وبعشرات القذائف أماكن مختلفة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية ونفذوا تمشيطاً بالعيارات الثقيلة شرق حيس.



واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية غرب مطاحن البحر الأحمر، وأطلقوا النار على الفريق الأممي بعد عبوره لآخر نقطة من مناطق سيطرة القوات المسلحة، كما استحدثت جرافات عسكرية للمرتزقة تحصينات في عدد من الأماكن بمنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة بني الدريني بمديرية كشر، وست غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، وغارتين على ممتلكات المواطنين بمديرية باقم في محافظة صعدة فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في المديرية وفي مديرية منبه.



وفي 27 فبراير 2020، أصيب طفلان جراء قذائف مدفعية أطلقها المرتزقة على منطقة السويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما أصيبت طفلة بجروح خطيرة بنيران المرتزقة في منطقة الجبلية بالمديرية.



ونفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بمختلف أعيرة الرشاشات شمال شرق حيس، وقصفوا بأكثر من 13 قذيفة هاون أماكن متفرقة من منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي وشارع الـ 50، وقذيفتي هاون باتجاه مدينة الحديدة.



واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات قتالية جنوب شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وشمال وشرق مدينة الدريهمي وقصفت المدفعية أماكن متفرقة بمنطقة كيلو 16، وبـ 12 قذيفة قريتي الشجن والكوعي في أطراف المدينة.



وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة سدبا بمديرية المتون، وأربع غارات على مديرية الغيل في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب سبعة مواطنين بينهم امرأة، جراء قصف مرتزقة العدوان بثلاث قذائف هاون مناطق القصر والجملة والسلال بجولة القصر بمديرية صالة في محافظة تعز، وأدت أيضاً إلى تدمير باص ودراجة نارية للمواطنين، وأضرار في منازلهم.



وشن طيران العدوان 12 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة.



وقصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.



وفي 27 فبراير 2022، استشهد مواطن وأصيب آخران، بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.



وشن طيران العدوان 16 غارة على مديرية حرض، وأربع غارات على مديرية حيران في محافظة حجة، وغارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف وغارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.



وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.