المؤتمرنت -

5424 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 5424 طالبًا استُشهدوا و9193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضحت التربية في بيان لها اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان وصل إلى 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، فيما استشهد في الضفة 48 طالباً، وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97.



وأكدت الوزارة استشهاد 255 وإصابة 91 معلماً وإدارياً في القطاع وإصابة 6 بجروح واعتقال 73 في الضفة.



ولفتت إلى أن 351 مدرسة بينها 65 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في القطاع، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بـ 111 مدرسة، بينما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.



وأشارت التربية إلى أن 620 ألف طالب في القطاع ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.