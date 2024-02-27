الثلاثاء, 27-فبراير-2024 الساعة: 03:38 م - آخر تحديث: 03:20 م (20: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المناضل/ قاسم سلام الشرجبي ترجل من على صهوة جواده البعثي العروبي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 5424 طالبًا استُشهدوا و9193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من أكتوبر الماضي

5424 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
5424 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 5424 طالبًا استُشهدوا و9193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت التربية في بيان لها اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية العدوان وصل إلى 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، فيما استشهد في الضفة 48 طالباً، وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97.

وأكدت الوزارة استشهاد 255 وإصابة 91 معلماً وإدارياً في القطاع وإصابة 6 بجروح واعتقال 73 في الضفة.

ولفتت إلى أن 351 مدرسة بينها 65 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في القطاع، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بـ 111 مدرسة، بينما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأشارت التربية إلى أن 620 ألف طالب في القطاع ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: برلمان هنغاريا ينتخب رئيساً جديداً للبلاد
رياضة: وست هام يكتسح برينتفورد في البريميرليغ
رياضة: رونالدو .. حركة بذيئة تثير موجة غضب
عربي ودولي: دولة عربية تقدم مساعدات مباشرة لغزة
رياضة: "هاتريك" ديبالا يقود روما للفوز على تورينو
فنون ومنوعات: هل يجعلنا الزواج أكثر سعادة؟
عربي ودولي: غزة.. 375 مجزرة منذ قرار "العدل الدولية"
عربي ودولي: طيار أمريكي يحرق نفسه دعما لغزة
مجتمع مدني: ماذا تعرف عن "قلق المناخ"؟
أخبار: الرويشان: مستمرون في موقفنا ومخطط عسكرة البحر الأحمر أصبح مكشوف
أخبار: شرف يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي
علوم وتقنية: ما هي العلامات التحذيرية الثلاث للسرطان؟
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
أخبار: انطلاق مؤتمر الوبائيات الحقلية بصنعاء
عربي ودولي: 7255 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: إستقالة الحكومة الفلسطينية
عربي ودولي: 29782 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 فبراير
رياضة: ريال مدريد يهزم إشبيلية ويعزز صدارته لليغا
علوم وتقنية: مصابو الليشمانيا يواجهون المرض بدون دواء
عربي ودولي: الاحتلال ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب بغزة
أخبار: الصحة تدين استهداف العدوان للمواطنين
أخبار: شهيد و6 جرحى بالعدوان على مقبنة في تعز
رياضة: إنتر ميلان يواصل صحوته في الكالتشيو
عربي ودولي: طائرة روسية تتعقب وزيرة الخارجية الالمانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024