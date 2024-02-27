الثلاثاء, 27-فبراير-2024 الساعة: 08:13 م - آخر تحديث: 07:57 م (57: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المناضل/ قاسم سلام الشرجبي ترجل من على صهوة جواده البعثي العروبي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 18 من ملاك المولدات الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، والرافضين إلغاء الاشتراك

إحالة 18 محطة كهرباء خاصة إلى النيابة

المؤتمرنت -
إحالة 18 محطة كهرباء خاصة إلى النيابة
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 18 من ملاك المولدات الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، والرافضين إلغاء الاشتراك.

وخلال استلام الملفات أوضح وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني أن القضايا التي تصل إلى النيابة من قبل وزارة الكهرباء يتم إحالتها، واستدعاء المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى المحكمة.. مؤكدا أن النيابة تهتم بهذه القضايا كونها تمس المجتمع بشكل عام.

وأكد أن هذه الاجراءات تتم بمتابعة مباشرة من قبل النائب العام الذي يحث على سرعة التصرف فيها، ومتابعتها أمام المحكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة أولا بأول.. مبينا أنه سيتم البت في 20 قضية خلال الأسبوع القادم.

بدوره أفاد نائب مدير تنظيم ورقابة الأنشطة - مأمور الضبط القضائي بالوزارة صالح جابر، أن الملفات التي تم تسليمها تتوزع على ستة ملفات في المنطقة الأولى، وسبعة في المنطقة الثانية، وأربعة في المنطقة الثالثة، وملف في المنطقة الرابعة.

وأشار إلى أن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية نحو 900 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.. مشيدا بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو من يقومون بإضافة مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالاشتراكات وغيرها.

فيما استعرض نائب مدير الشؤون القانونية بالوزارة عبدالخالق الوالي الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفين، قبل رفعها إلى النيابة.. موضحا أنه يتم نزول مأمور الضبط القضائي إلى موقع المنشأة، وضبط المخالفة والرفع بها إلى الوزارة، ثم مراجعة الملفات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وإحالتها إلى النيابة لاستكمال الإجراءات.

وذكر أنه يتم إشعار ملاك المولدات الخاصة بالمخالفات التي تم ضبطها قبل رفعها إلى نيابة الصناعة والتجارة، وحثهم على ضرورة الالتزام بالتعرفة المقرة والغاء الاشتراك لإتاحة الفرصة أمامهم لمراجعة أنفسهم والالتزام بالتعرفة المقرة.

وجدد التأكيد أن الوزارة وبالتعاون مع النيابة بصدد اتخاذ اجراءات حاسمة وحازمة أمام المحكمة لضبط المخالفين وإصدار الأحكام بحقهم وفقا للقانون.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
محافظات: حريق يلتهم مخبزًا في شارع تعز بالأمانة
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع متأثرة بتراجع الدولار
محافظات: إتلاف 12653 شيشة إلكترونية بصنعاء
عربي ودولي: برلمان هنغاريا ينتخب رئيساً جديداً للبلاد
رياضة: وست هام يكتسح برينتفورد في البريميرليغ
رياضة: رونالدو .. حركة بذيئة تثير موجة غضب
عربي ودولي: دولة عربية تقدم مساعدات مباشرة لغزة
رياضة: "هاتريك" ديبالا يقود روما للفوز على تورينو
فنون ومنوعات: هل يجعلنا الزواج أكثر سعادة؟
عربي ودولي: غزة.. 375 مجزرة منذ قرار "العدل الدولية"
عربي ودولي: طيار أمريكي يحرق نفسه دعما لغزة
مجتمع مدني: ماذا تعرف عن "قلق المناخ"؟
أخبار: رفع قدرتها التوليدية الى 65 ميجاوات.. عودة مرتقبة لتيار محطة حزيز الكهربائية
أخبار: 3 غارات عدوانية جديدة على الحديدة
أخبار: الرويشان: مستمرون في موقفنا ومخطط عسكرة البحر الأحمر أصبح مكشوف
أخبار: شرف يلتقي مدير مكتب المبعوث الأممي
علوم وتقنية: ما هي العلامات التحذيرية الثلاث للسرطان؟
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
أخبار: انطلاق مؤتمر الوبائيات الحقلية بصنعاء
عربي ودولي: 7255 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: إستقالة الحكومة الفلسطينية
عربي ودولي: 29782 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 26 فبراير
رياضة: ريال مدريد يهزم إشبيلية ويعزز صدارته لليغا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024