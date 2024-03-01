المؤتمرنت -

مجيديع: ما نُشر حول فرضة نهم مزاعم ولا صفحات لي في وسائل التواصل

جدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيديع، تأكيده عدم امتلاك أي حسابات على مواقع التّواصل الاجتماعي.



وأوضح مجيديع لـ"المؤتمرنت" أن ما نُشر حول قضية طريق فرضة نهم مزاعم نشرتها صفحة تنتحل اسمه ولا علاقة له بها وسبق ونفى وجود أي حساب له على منصة (إكس - تويتر سابقا) وأن أي صفحات أو حسابات تحمل اسمه مزورة ولا تمت له بصلة ولا تعبر عنه، مؤكداً أن مواقفه وتصريحاته تُنشر في وسائل الإعلام الرسمية للمؤتمر الشعبي العام.



ودعا الأمين العام المساعد وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى عدم التعامل مع هذه الحسابات المزورة وما يُنشر فيها وكذا الابلاغ عنها.