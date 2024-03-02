المؤتمرنت -

صنعاء تحمل العدو الصهيوني وحلفائه مسؤولية التصعيد

أدانت وزارة الخارجية تصعيد الكيان الصهيوني جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين ومنها استهدافهم في دوار النابلسي بقطاع غزة أثناء انتظارهم لاستلام مواد غذائية ما أدى إلى سقوط 112 شهيداً و800 جريح.



وحملت وزارة الخارجية في بيان لها الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة للتصعيد الصهيوني في قطاع غزة، وكذا التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب الدعم اللا محدود الذي تقدمه واشنطن وحلفائها للكيان الصهيوني سياساً ومادياً وعسكرياً لوجستياً، بما في ذلك عرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين.



وأكد البيان أن صنعاء في ظل التعنت الصهيوني المدعوم أمريكياً وبريطانياً، ثابتة على موقفها في منع وصول السفن المملوكة للكيان الصهيوني أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتم إنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.