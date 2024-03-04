المؤتمرنت -

استشهاد 22330 طفل وامرأة في العدوان على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال والنساء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 13 ألفا و430 طفلاً، و8 آلاف و900 امرأة.



وذكرت مصادر طبية فلسطينية، في تصريحات، أن 364 من الكوادر الصحية استشهدوا، واعتقل 269 آخرون، بينهم مديرو مستشفيات، مشيرة إلى أن الاحتلال دمر 155 مؤسسة صحية، وأخرج 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، كما استهدف 126 مركبة إسعاف خلال العدوان.



ووصفت الوضع الصحي في قطاع غزة بالكارثي للغاية نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، مشيرة إلى تعمد الاحتلال إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، ما ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، خاصة وأنه تم رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 30 ألفا و534 شهيدا، و71 ألفا و920 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، فيما ارتفع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف وعدم توفر العلاج إلى 16.