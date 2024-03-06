المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 6 مارس

في مثل هذا اليوم 6 مارس استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المدن الأثرية، والمزارع والمنازل والمنشآت الخدمية في عدد من المحافظات ما أدى إلى تدمير هائل وسقوط جرحى.



ففي 6 مارس 2016، شن طيران العدوان غارتين على مدينة براقش الأثرية بمديرية مجزر في محافظة مأرب أسفرتا عن أضرار في السور القديم والمقبرة الحميرية، استهدف بغارتين منزل مواطن بمنطقة شرارة، وشن أربع غارات على جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح.



واستهدف طيران العدوان بـ 11 غارة مشاتل زراعية عديدة بمديرية ميدي في محافظة حجة تسببت في إحداث أضرار كبيرة فيها، وشن غارتين على مديرية حرض.



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة مسورة وست غارات على مناطق بران وملح والفرضة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أصيب مواطنان وتضررت منازل وممتلكات المواطنين جراء غارتين شنهما طيران العدوان على جبل تيح بمديرية مناخة في محافظة صنعاء كما شن غارتين على منطقة المدفون بمديرية نهم.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على جبل حوزان، وخمس غارات على مدارس العمري بمديرية ذوباب في محافظة تعز فيما شنت طائرة بدون طيار غارتين على المنطقة نفسها.



وتضرر منزلان إثر غارة لطيران العدوان على مفرق المخا، كما شن أربع غارات على قرية الزهاري ومفرق الوازعية، وست غارات على معسكر خالد بمديرية موزع.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية الخوخة، وغارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة الثلوث في جبل الشامي بمديرية عتمة في محافظة ذمار، وثلاث غارات على مديرية المصلوب في محافظة الجوف، وأربع غارات على معسكر الصيفي في محافظة صعدة.



وفي 6 مارس 2018، شن طيران العدوان خمس غارات على مناطق محلي ويام ومسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء خلفت أضراراً في منازل ومزارع المواطنين، واستهدف في محافظة الحديدة بغارتين مصنع زيوت جوار النادي السياحي بمديرية المراوعة، وبست غارات مزارع المواطنين بمديرية التحيتا وبغارتين مديرية الجراحي.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية، وسبع غارات على مناطق أخرى في المديرية، وثلاث غارات على أماكن متفرقة بمديرية حيدان خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



واستهدف طيران العدوان بخمس غارات موقع الطلعة في نجران، وشن تسع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيبت امرأة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيب رجل بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم أسفر عن أضرار كبيرة.



طيران العدوان شن في المحافظة غارتين على منطقة بني معين بمديرية رازح وثماني غارات على مديرية باقم، و13 غارة على مديرية كتاف وثلاث غارات على مديرية رازح فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في المديرية نفسها.



وأصيب طفل بنيران المرتزقة أثناء عمله في مصنع للبلك في منطقة المسلب بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستهدفوا بأكثر من 60 قذيفة مدفعية وبالمعدلات الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة بالمديرية.



وتعرضت مناطق متفرقة بالقرب من فندقي الاتحاد والواحة وجامع الوحيين وحارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية ومنتجع حديدة لاند وجولة يمن موبايل وشارع صنعاء بمدينة الحديدة لقصف مكثف من قبل المرتزقة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستهدفوا مطار الحديدة ومدينة الشباب في شارع الـ90 بالمدفعية الرشاشة.



واستهدفت أربع مدافع رشاشة للمرتزقة منازل وممتلكات المواطنين في قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، وقصفوا قرية الكوعي بأكثر من ثماني قذائف مدفعية وبالعيارات الرشاشة المختلفة، واستهدف قصف مكثف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة القرى ومزارع المواطنين شرق مدينة الدريهمي.



وأطلق المرتزقة 21 صاروخا و144 قذيفة مدفعية ونيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على عدة مناطق بالمحافظة، كما استحدثوا تحصيناً قتالياً.



وشن الطيران المعادي ست غارات على منطقة المِفخاذ بمديرية قفلة عذر في محافظة عمران، وخمس غارات على جبل جربان بمديرية سنحان وغارتين على مديرية نهم في محافظة صنعاء، واستهدف بست غارات مديرية كشر وبغارة مديرية حرض في محافظة حجة.



وفي 6 مارس 2020، قصف الجيش السعودي بأكثر من 30 صاروخاً وقذيفة مدفعية قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر.



وشن الطيران المعادي غارتين على مديرية بكيل المير في محافظة حجة، وغارة على جبل صلب بمديرية نهم في محافظة صنعاء وغارة على الطلعة قبالة نجران.



وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة ثلاثة تحصينات في شارع الخمسين ومدينة الشعب ومنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واعتدوا على رقابة سيتي ماكس والمنظر، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية، والأعيرة النارية مناطق عديدة بالمحافظة.



واستهدف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية وبثلاث قذائف هاون منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما قصفوا بالمدفعية والرشاشات المختلفة قرية محل الشيخ في منطقة كيلو16، وبقذائف الهاون والمدفعية والرشاشات الثقيلة مزارع المواطنين جنوب قرية الشجن في مدينة الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استهدف طيران العدوان بـ14 غارة مديرية صرواح، وبأربع غارات مديريتي مدغل وماهلية في محافظة مأرب، وشن غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة.



وشن الطيران التجسسي أربع غارات على مديريتي التحيتا وحيس في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بالمحافظة.



وفي 6 مارس 2022، شن طيران العدوان 13 غارة على مديرية حرض، وثلاث غارات على مديرية حيران في محافظة حجة، وغارتين على مديرية سفيان في محافظة عمران، وغارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وغارة على مديرية شدا في محافظة صعدة، واستهدف بثلاث غارات منطقة الأجاشر قبالة نجران وبغارة مديرية الظاهر في محافظة صعدة.



وشن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.