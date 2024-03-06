المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 30717

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30717 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها اليوم، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72156 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيداً، و113 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأكدت الوزارة، استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عاما في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شهيدا في القطاع.



وأوضحت أن جيش الاحتلال تعمّد قتل 348 كادرا صحيا، واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس، وشمال غزة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، فضلا عن دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.