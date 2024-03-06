المؤتمرنت -

اجتماع بصنعاء يناقش دعم إنتاج التمور المحلية

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر، آليات التعاون والتنسيق بين مزارعي التمور ومعامل ومصانع التعبئة والتغليف ودعم إنتاج التمور المحلية.



وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي وعدد من تجار التمور وممثلو معامل ومصانع تغليف وتعبئة التمور، أكد الوزير المطهر استعداد الوزارة تقديم أوجه الدعم والتسهيلات لدعم الإنتاج المحلي من التمور.



ولفت إلى أن دعم المنتج المحلي يأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية وضع خطة عمل مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة والمزارعين ومعامل ومصانع تعبئة وتغليف التمور لتنمية الإنتاج المحلي وزيادة حصة التمور اليمنية في الأسواق المحلية.



كما أكد الحرص على أن تكون المنتج المحلي من التمور ذات جودة وفق سلسلة إجراءات وخطوات تبدأ من توعية المزارعين للإنتاج بكميات اقتصادية وصولاً إلى عملية التسويق لكسب ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.



وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ستعمل على تقديم الدعم لمعامل إنتاج وتغليف التمور وكذا عملية التسويق.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ووكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات ضيف الله شملان، أشار نائب وزير الزراعة والري إلى أهمية استيعاب المنتج المحلي في معامل ومصانع تعبئة وتغليف التمور.



وأفاد بأن وزارة الزراعة نفذت عملية مسح زراعي لمزارع التمور في الجوف وتهامة ووضع خطة لتنمية الإنتاج المحلي من هذه السلعة المهمة.



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والري وتجار التمور وممثلي معامل ومصانع تعبئة وتغليف التمور لتحديد العوائق ووضع مصفوفة عمل تنفيذية مزّمنة لمعالجتها بما يسهم في تطوير زراعة وإنتاج التمور وزيادة حصة السوق المحلي منها.