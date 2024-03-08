الجمعة, 08-مارس-2024 الساعة: 02:09 م - آخر تحديث: 02:01 م (01: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
الشيخ / بارحمه المخترع ، رحمة الله عليه ، وُلِدَ وعاش في زمن غيرَ زمانه
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - هطول أمطار رعدية ومتفرقة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات

أمطار رعدية وضباب.. وتحذير للمواطنين

المؤتمرنت -
أمطار رعدية وضباب.. وتحذير للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية ومتفرقة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز والضالع.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، ذمار، مأرب، الجوف، شمال لحج، أبين، هضبة حضرموت، سهل تهامة والسواحل الغربية.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ تعز (المطار) : 23 ملم، الحوبان : 13، إب : 1.6، ريمة : 1، السدة : 1 ملم.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وعدم استخدام الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية.

وحذر سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن عبور الجسور الارضية أثناء تدفق السيول.

وأهاب المركز بالمواطنين متابعة النشرات الصادرة عنه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز ميلان وفرايبورغ ومارسيليا باليوروباليغ
مجتمع مدني: كيف تجهّز جسمك لصيام شهر رمضان؟
رياضة: ليفربول يكتسح سبارتا براغ بخماسية
رياضة: روما يهزم برايتون بالدوري الأوروبي
أخبار: غارات أمريكية بريطانية جديدة على الحديدة
فنون ومنوعات: علا غانم تنتصر على طليقها قضائياً
عربي ودولي: القسام توقع 20 جندياً إسرائيلياً بكمين محكم
علوم وتقنية: تحذير من مرض جديد.. هذه أعراضه!
اقتصاد: الذهب يواصل رحلة الصعود القياسية
عربي ودولي: وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور
أخبار: شرف يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل مداعس
ثقافة: الماجستير بامتياز للباحثة لطيفة الفقيه
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف معاش أغسطس
عربي ودولي: نوبة قلبية تدخل قائد سلاح مشاة البحرية الامريكية المستشفى
عربي ودولي: ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة إلى 7490
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 30 ألفاً و800
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 7 مارس
رياضة: تأهل ريال مدريد والسيتي لربع نهائي الأبطال
أخبار: تعرّف على أوقات الصيام والإفطار في اليمن والدول العربية
أخبار: صنعاء تردّ على بيان بريطانيا: "محاولة للتهرب"
أخبار: استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن
علوم وتقنية: أمراض يسهم الصيام في الحماية منها
أخبار: غارات عدوانية على مطار الحديدة
فنون ومنوعات: أول تعليق من محمد رمضان على براءته
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024