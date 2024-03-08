المؤتمرنت -

أمطار رعدية وضباب.. وتحذير للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية ومتفرقة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز والضالع.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، ذمار، مأرب، الجوف، شمال لحج، أبين، هضبة حضرموت، سهل تهامة والسواحل الغربية.



وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ تعز (المطار) : 23 ملم، الحوبان : 13، إب : 1.6، ريمة : 1، السدة : 1 ملم.



ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وعدم استخدام الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية.



وحذر سائقي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن عبور الجسور الارضية أثناء تدفق السيول.



وأهاب المركز بالمواطنين متابعة النشرات الصادرة عنه.