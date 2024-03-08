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المؤتمر نت - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر االجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

المؤتمرنت -
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر االجمعة، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين.

وطالت اعتقالات الاحتلال الواسعة عددا من الأسرى المحررين، بينهم المحرر أسد الدين حمايل من بلدة بيتا بنابلس، إلى جانب اعتقال الشاب منجد فلاح حمايل من البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال في نابلس الشاب إبراهيم شحادة من بلدة عوريف، فيما أطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري للاحتلال على جبل جرزيم بنابلس.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدة في بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب محمد زكي بدران، ما استدعى نقله لمستشفى درويش نزال لتلقي العلاج.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون، واستهدف شبان فلسطينيون جنود الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع.

وشهدت محافظة سلفيت انتشارا واسعا لجنود الاحتلال، وتحديدا في بلدة حارس، التي تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط مداهمات وعمليات تخريب لممتلكات الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في رام الله، عُرف منهم خالد الهندي من بلدة عين عريك، والمحامي عيسى غيظان من بلدة بيتونيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في أريحا وبيت لحم والخليل، ودفعت بتعزيزات عسكرية، لتنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش في حارة الدواهيك بمخيم عين السلطان بأريحا، وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وبلدة يطا ومنطقة الطبقة في بلدة دورا ومنطقة سنجر بالخليل.








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