المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 مارس

في مثل هذا اليوم 9 مارس استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء جراء غارات جوية وبرية شنها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المحافظات.



ففي 9 مارس 2016، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب رابع في غارة لطيران العدوان على سيارة تابعة لأحد المواطنين بالطريق العام بمديرية الحميدات في محافظة الجوف، كما شن سلسلة من الغارات على مديريتي الغيل وبرط العنان.



واستشهد المواطن يحيى الزعبلي وأصيب محمد محسن فراس جراء استهداف الطيران بغارة سيارة الأخير في الطريق العام بعقبة بيحان في محافظة شبوة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الفريجة بمديرية أرحب وغارة على منطقة العرقوب بمديرية خوﻻن وسلسلة من الغارات على مناطق بران وملح والفرضة بمديرية نهم في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



وشن الطيران المعادي خمس غارات على جبل هيلان بمديرية صرواح، وغارة على منطقة العطف بمديرية مجزر في محافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهدت امرأة وطفلان وأصيب طفل آخر بغارة شنها طيران العدوان على منزل مواطن بمنطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات مديرية ميدي.



وشن الطيران المعادي غارتين بقنابل عنقودية على منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين والأراضي الزراعية، كما شن في المديرية نفسها غارة على جبل يام وغارة على مفرق رمادة وأربع غارات غرب جبل المنارة، وثلاث غارات على سد العقران مستخدماً في إحداها قنبلة عنقودية.



طيران العدوان شن غارة على جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة كهبوب في محافظة لحج، وغارتين على مديرية باجل، وأربع غارات على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وقصف طيران الأباتشي التابع للعدوان مناطق متفرقة في الساحل الغربي.



وشن الطيران المعادي في محافظة صعدة، غارتين بقنابل عنقودية على وادي خلب وغارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر الحدودية، وغارتين على الطريق العام في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، وثلاث غارات على منطقة الطلعة بقطاع نجران، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي طال منازل المواطنين ومزارعهم.



وفي 9 مارس 2018، استشهد ثلاثة مواطنين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا مزرعة بمنطقة آل حجلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



واستشهدت امرأة جراء قصف مدفعي شنه الجيش السعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما أصيبت امرأة أخرى بقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مزارع المواطنين والطرق.



وشن طيران العدوان في المحافظة نفسها غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وعشر غارات على منطقتي الأزهور والقد والحجلة بمديرية رازح الحدودية خلفت أضراراً مادية بليغة في ممتلكات المواطنين وغارة على منزل ومزرعة مواطن في منطقة آل الزماح بمديرية باقم، وشن غارتين على مديرية شدا وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على موقع الطلعة في نجران.



وأصيب أربعة أطفال بقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على مديرية سامع في محافظة تعز، فيما شن الطيران غارة على مديرية التعزية.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية المنصورية ومطار الحديدة الدولي وثلاث غارات على مزارع أحد المواطنين بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان سيارة نازحين في منطقة سودين بمديرية كشر في محافظة حجة، وشن أربع غارات على مناطق أخرى بالمديرية وغارة على مديرية بكيل المير وغارة على مديرية عبس وغارة على مديرية عاهم.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخيا ومدفعياً استهدف مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين، في حين شن الطيران غارتين على مديرية الصفراء بالمحافظة، وغارتين على برط بمحافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، قصف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة باتجاه مستشفى الكويت وفندق الاتحاد بـمنطقة 7 يوليو، واستهدفوا منزل مواطن بقذيفة هاون في حي الهنود بمديرية الحوك، وقصفوا بشكل مكثف الأحياء السكنية في شارع صنعاء.



واستهدف المرتزقة بقذائف الهاون مدينة الدريهمي وبالمدفعية وعدد من صواريخ الكاتيوشا ممتلكات المواطنين في قرية الشجن وبالمدفعية والأسلحة الرشاشة شرق مديرية التحيتا، واستهدفوا بأكثر من 30 قذيفة مدفعية منطقتي الجبلية والمتينة في المديرية نفسها، وبالرشاشات الثقيلة مناطق متفرقة في الأطراف الشرقية لشارع صنعاء بمدينة الحديدة.



وفي 9 مارس 2020، أصيب رجل وامرأة جراء استهدافهما بنيران المرتزقة بمنطقتي الجبلية والسويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصفوا بأربع قذائف هاون منطقة الجبلية، بينما استحدثت جرافة عسكرية ستة تحصينات قتالية في المنطقة ذاتها، وفي منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



واعتدى المرتزقة على نقطتي ضباط الارتباط المشتركة في الصالح وسيتي ماكس، وقصفوا بخمس قذائف هاون شمال مغاري وشرق مثلث العدين بمديرية حيس، وبعدد من صواريخ الكاتيوشا قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، واستهدفوا بالمدفعية قرية الشجن في أطراف المديرية، وبالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.



واستهدف طيران العدوان بـ 12 غارة منطقة اليتمة و بست غارات مناطق أخرى بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن ست غارات على مديرية مجزر، وثلاث غارات على جبل هيلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية سحار في محافظة صعدة، وثلاث غارات على منطقة البقع قبالة نجران، وغارتين على مديرية خولان الطيال، وغارة على جبل صلب بمديرية نهم في محافظة صنعاء.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على حارة الجمارك في مدينة ذمار، وثلاث غارات على حي النهضة بأمانة العاصمة.



وشن الطيران المعادي 20 غارة على مديرية صرواح، وثماني غارات على مديريتي مجزر ومدغل وغارتين على مديريتي الجوبة ورحبة في محافظة مأرب،خلفت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة، في حين شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على مخيمات النازحين في ذنة والصوابين، أسفر عن أضرار في الممتلكات ونفوق عدد من المواشي.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارتين على الدريهمي وكيلو16، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا ومدينة الدريهمي وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بـ 252 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة، غارة على منطقة علاف بمديرية سحار، وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية الظاهر، كما استهدف بغارة مجازة الغربية في عسير.



وفي 9 مارس 2022، استشهد مواطنان ومهاجر أفريقي بقصف مدفعي سعودي، استهدف مديرية منبّه في محافظة صعدة فيما أصيب سبعة مدنيين بينهم مهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بالمديرية، وأصيب خمسة مواطنين في منطقتي جرعاء وآل الشيخ بالمديرية.



وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف بالمحافظة نفسها، كما شن خمس غارات على الأجاشر قبالة نجران.



واستهدف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة واستحدثوا تحصينات في مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



وشن الطيران المعادي 21 غارة على مديرية حرض وغارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديريتي الجوبة والوادي وغارة على مديرية مدغل وأربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف بغارة مديرية الشرية في محافظة البيضاء، وبغارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.