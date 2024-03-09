المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 31 ألفاً

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع ارتفع إلى 30 ألفاً و960، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 72 ألفاً و524 منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإن 82 فلسطينياً استُشهدوا في تلك المجازر، بينما أصيب 122.



وأكدت الوزارة أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، فضلا عن دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.

