المؤتمرنت -

أبو عبيدة يعلن أسماء 4 أسرى قتلوا بقصف إسرائيلي

كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات للاحتلال على قطاع غزة.



وقال أبو عبيدة في بيان على صفحته على تيلغرام، "سبق وأعلنا مقتل 7 أسرى صهاينة إثر الغارات الهمجية على قطاع غزة وكشفنا أسماء 3 منهم".



وتابع المتحدث باسم القسام "بعد فحص هوية بقية القتلى تأكد لنا مقتل إيتسيك الجراط، وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت".



وفي الأول من مارس/آذار الجاري، كشفت كتائب القسام عن مصير 3 من الأسرى الإسرائيليين لديها.



وقال أبو عبيدة -آنذاك- إنه وبعد "الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل 7 من أسرى العدو في القطاع نتيجة القصف الصهيوني، ومنهم: حاييم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر".



وأكد الأسرى الثلاثة أنهم شاركوا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ويخشون أن يقتلهم سلاح الجو التابع له.