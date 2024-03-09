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المؤتمر نت - كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات للاحتلال على قطاع غزة

أبو عبيدة يعلن أسماء 4 أسرى قتلوا بقصف إسرائيلي

المؤتمرنت -
أبو عبيدة يعلن أسماء 4 أسرى قتلوا بقصف إسرائيلي
كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات للاحتلال على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان على صفحته على تيلغرام، "سبق وأعلنا مقتل 7 أسرى صهاينة إثر الغارات الهمجية على قطاع غزة وكشفنا أسماء 3 منهم".

وتابع المتحدث باسم القسام "بعد فحص هوية بقية القتلى تأكد لنا مقتل إيتسيك الجراط، وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت".

وفي الأول من مارس/آذار الجاري، كشفت كتائب القسام عن مصير 3 من الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال أبو عبيدة -آنذاك- إنه وبعد "الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل 7 من أسرى العدو في القطاع نتيجة القصف الصهيوني، ومنهم: حاييم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر".

وأكد الأسرى الثلاثة أنهم شاركوا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ويخشون أن يقتلهم سلاح الجو التابع له.








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