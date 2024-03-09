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أخبار
المؤتمر نت - أطفال اليمن يحتفون بقدوم الشهر الفضيل

أطفال اليمن يحتفون في صنعاء القديمة بقدوم رمضان

المؤتمرنت -
أطفال اليمن يحتفون في صنعاء القديمة بقدوم رمضان
سنوياً يحتفى أطفال وبراعم حارة معمر بمديرية صنعاء القديمة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، بالتهاليل الترحيبية والأنشطة الثقافية الرمضانية المكرسة لاستقبال الشهر الكريم.

ويأتي احتفال أطفال وبراعم حارة معمر في صنعاء القديمة هذا العام تحت شعار "فلسطين في قلوبنا"، تضامناً مع أطفال فلسطين بصورة عامة وغزة بشكل خاص.

وفي الاحتفالية قُدمت العديد من الأناشيد الدينية والقصائد الشعرية والأهازيج الترحيبية والمسابقات الثقافية ومقاطع مسرحية داعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومته الصامدة في مواجهة العدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوروبياً.

وارتسمت الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال المحتفين بقدوم شهر رمضان، ومدى شعورهم بالفخر والاعتزاز بمساندة الشعب اليمني لفلسطين ودعم غزة وإسنادها في وجه قوى الغطرسة الصهيونية.*سبأنت









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