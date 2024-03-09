المؤتمرنت -

بن حبتور: صنعاء كانت وستظل مع السلام

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة جيل ميشاود، والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حالياً.



حيث رحب الدكتور بن حبتور، في مستهل اللقاء بالمسؤول الأممي والوفد المرافق له في زيارتهم لليمن.



واستعرض الآثار المتعددة التي يخلفها استمرار حالة العدوان والحصار على اليمن سيما على الجانب الاقتصادي والمعيشي على مختلف شرائح المجتمع اليمني.



وجدد رئيس حكومة تصريف الأعمال التأكيد على أن صنعاء كانت وستظل مع السلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن أمنه وسيادته وسلامة أراضيه.



وأشار إلى ضرورة زيادة الدعم الإنساني للشعب اليمني وعدم اقحام الملف الإنساني في عمليات المساومة السياسية.. مؤكداً حرص الحكومة على دعم مكتب الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإنساني وتسهيل عملها ومعالجة أيما مشكلة تعترضها.



وعبر الدكتور بن حبتور عن الشكر والتقدير للدور الإنساني الذي تقوم به منظومة العمل الإنساني في اليمن للتخفيف من وطأة الأوضاع المأساوية على الشعب اليمني التي تسبب بها وما يزال العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.



وناقش اللقاء الذي حضره الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لشؤون العلاقات الخارجية يحيى الهادي، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين اليمن والأمم المتحدة، سيما في المجالات الإنسانية بما يخدم الجهود المشتركة في هذا الجانب الذي يمس الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني.



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية التي يمر بها العالم، خاصة الوضع في قطاع غزة في ظل ما يتعرض له سكان القطاع من إبادة وتجويع ممنهج ومجازر يومية من قبل العدو الصهيوني على مرأى ومسمع العالم، وتداعيات ذلك على الأمن والسلام الإقليمي والدولي.



كما تطرق إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية الواقعة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقف العدوان الصهيوني وإدخال المواد الغذائية والدوائية لأبناء غزة.



وبين الدكتور بن حبتور، أن اليمن يقوم اليوم بواجبه في نصرة المظلومين في غزة انطلاقا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة .. لافتاً إلى أن صنعاء ستواصل عملياتها العسكرية الداعمة لغزة إلى أن يتم إيقاف العدوان وإدخال الغذاء والدواء الكافي لأبنائها.



من جانبه أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة، أن الأمم المتحدة تعمل على معالجة الوضع في غزة وبصورة عاجلة وضمان عدم اتساع رقعة الحرب وانتقالها إلى مستوى يصعب فيه السيطرة على مجرياتها.



وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة وكافة مؤسساتها لن تتراجع عن مساعي السلام في غزة وغيرها من مناطق النزاع في العالم.



وأشار المسؤول الأممي، إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في اليمن ومكتب الأمم المتحدة والعمل وفق آليات مشتركة تعين على إعداد ورفع التقارير عن الأوضاع الإنسانية في اليمن ومتغيراتها وتحديد حجم الدعم وفقا للأولويات في هذا المجال.



كما أكد احترام الأمم المتحدة وموظفيها للقيم والأعراف الدينية والمجتمعية للشعب اليمني وعدم المساس بها .. منوها بالمسؤولية الواقعة على الجميع في تخفيف معاناة اليمنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.