المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 مارس

في مثل هذا اليوم 10 مارس شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على البنية التحتية والأحياء السكنية مرتكباً جرائم مروعة راح ضحيتها عدد من المدنيين.



ففي 10 مارس 2016، استشهدت أسرة كاملة، جراء استهداف طيران العدوان منزلها في منطقة ظمران بمديرية القبيطة في محافظة لحج.



وأصيب سبعة مواطنين جراء غارات لطيران العدوان على منطقة ذيفان بمديرية ريدة في محافظة عمران، واستهدف سنترال الاتصالات بالمنطقة ما أدى إلى تدميره بشكل كلي وحدوث أضرار بليغة في الممتلكات الخاصة المجاورة للسنترال وتضرر الطريق الرئيسي الذي يربط مديرية ريدة بالعاصمة صنعاء.



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة نقم بمديرية الصافية في أمانة العاصمة، أسفرت عن أضرار بليغة في منازل المواطنين وتضرر المحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.



واستهدف طيران العدوان في محافظة تعز، بسلسلة غارات أحياء عصيفرة وحبيل سلمان ومطار تعز الدولي ومنطقة الضباب في الضواحي الغربي للمدينة وأنحاء متفرقة في مديرية جبل حبشي أسفرت عن أضرار في المنازل والمزارع والمنشآت الخدمية، كما شن غارات على مديرية المسراخ أدت إلى تدمير مسجد في منطقة الوراق وتضرر منازل مجاورة.



وشن طيران العدوان تسع غارات على مناطق متفرقة بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، وأربع غارات على جبل هيلان الإستراتيجي والخط العام بمديرية صرواح في محافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 16 مواطناً وأصيب عشرة آخرين جراء غارة شنها طيران العدوان على سوق الدوار بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.



طيران العدوان شن أربع غارات إحداها قنبلة عنقودية على جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح وغارة على منطقة المطار بمحافظة مأرب، فيما استهدف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة في المديرية.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة محلي وعشر غارات على سد العقران بمديرية نهم في محافظة صنعاء مستخدما قنابل عنقودية، ما أدى إلى أضرار بليغة في الممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين، كما شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي، وغارتين على منطقة عين علي بمدينة حجة.



وفي 10 مارس 2018، أصيب طفل وشاب ورجل مسن من أسرة واحدة، جراء غارة لطيران العدوان على مديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، كما شن ست غارات على مناطق متعددة بمديرية رازح الحدودية خلفت أضراراً مادية بممتلكات المواطنين، واستهدف بأربع غارات وادي جاره في جيزان.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء خلفتا أضراراً في منازل وممتلكات المواطنين، واستهدف بست غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



واستهدف الطيران المعادي بغارة سيارة أحد المواطنين على الخط الواصل بين مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء، وشن شن غارة على المطار بمديرية التعزية في محافظة تعز، وخمس غارات على مديرية الغيل في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت 20 امرأة وطفل ودمرت خمسة منازل في غارات شنها طيران العدوان على منازل المواطنين من آل الزليل والأحدب والهادي بمنطقة طلان بمديرية كشر في محافظة حجة.



وفي محافظة الحديدة، استهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية كلية الهندسة وبأكثر من 25 قذيفة حارة الضبياني في 7 يوليو ومناطق أخرى في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.



وقصف المرتزقة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة باتجاه شارع صنعاء والخمسين وفندقي الاتحاد والقمة وباتجاه جولة موبايل ومدينة الشباب في شارع الـ 90، وباتجاه جامع الوحيين، واستهدف قصف بالمدفعية والعيارات الرشاشة مطار الحديدة.



كما قصفوا بـ 60 قذيفة مدفعية وبالرشاشات المختلفة مدينة التحيتا وما جاورها ، وبالأسلحة الثقيلة قرية الزعفران ومناطق متفرقة من منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وبالرشاشات والمدفعية وبمختلف الأسلحة المتوسطة منازل ومزارع المواطنين في مدينة الدريهمي، واحترق منزل أحد المواطنين شمال الدريهمي جراء قصفه، وقصفت منطقة الشجن بعدد من قذائف الهاون.



واستهدف المرتزقة بالمدفعية منزل مواطن في منطقة الحوبان بمديرية التعزية في محافظة تعز.



وفي 10 مارس 2020، استشهدت فتاة متأثرة بجراحها نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة استهدف منزلها في قرية دوم الهادي بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما قصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة، واستهدفوا بعدد من قذائف الهاون أماكن متفرقة من شارع الخمسين وحي 7 يوليو، وأماكن متفرقة في منطقة المنظر، وبالمدفعية قرية الدحفش بمديرية الدريهمي.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على مديرية الظاهر، وغارة على مديرية شدا الحدودية، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي على مزارع وممتلكات المواطنين.



وفي محافظة حجة استهدف الطيران المعادي بثلاث غارات مديرية بكيل المير ، وبعشر غارات مديرية حرض، وبسبع غارات منطقة المزرق، وبغارة مديرية ميدي.



وشن طيران العدوان عشر غارات على جبل هيلان الاستراتيجي بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وسبع غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على منطقة النهدين، وغارة على حي النهضة في أمانة العاصمة، وأربع غارات على مديرية السوداية في محافظة البيضاء.



وشن الطيران المعادي في محافظة صعدة غارتين على شبكة الاتصالات في آل عمار وغارتين على معسكر كهلان وغارتين على محيط مدينة صعدة، وغارتين على مديرية الظاهر.



واستهدف طيران العدوان بعشر غارات مديرية صرواح، وبأربع غارات مديريات رحبة وجبل مراد وماهلية وحريب في محافظة مأرب.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 10 مارس 2022، استشهد خمسة مواطنين ومهاجر أفريقي، وأصيب سبعة بقصف مدفعي سعودي على منطقتي آل الشيخ والرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، كما أصيب مواطنان بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا.



وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان ست غارات على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وثلاث غارات على مديرية شدا.



وشن طيران العدوان 13 غارة على مديرية حرض، وغارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس وثلاث غارات على مديرية حيران في محافظة حجة، واستهدف بغارتين منطقتي الأجاشر والبقع قبالة نجران.



واستهدف الطيران المعادي بأربع غارات مديرية صرواح، وبغارتين مديريتي الجوبة ومدغل وبثلاث غارات مديريات الوادي ومجزر ورغوان في محافظة مأرب، وشن غارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم ومنطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على مديرية مكيراس في محافظة لحج.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات في حيس والجبلية، وقصفوا بـ 63 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.