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أخبار
المؤتمر نت - نساء اليمن يدين الانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية

نساء اليمن يدِينّ انتهاكات صهيونية ضد المرأة الفلسطينية

المؤتمرنت -
نساء اليمن يدِينّ انتهاكات صهيونية ضد المرأة الفلسطينية
دان اتحاد نساء اليمن الانتهاكات اللإنسانية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة ، داعيا إلى وقف ومناهضة الاضطهاد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني عامة والمرأة الفلسطينية .

وأشار بيان الاتحاد إلى ما تعانيه معظم النساء في بعض البلدان التي فرض عليهن الحصار والعدوان والكوارث خاصة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، من ظلم وقهر واضطهاد وابادة جماعية وانعدام الأمن والاستقرار.

وأكد البيان ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني وجميع نساء العالم بالحقوق الإنسانية بما يحسن الإمكانيات ويوفر فرص العيش الكريم ، مبينا أن المرأة اليمنية لها أدوار محورية في مواجهة التحديات لتعزيز دورها في التنمية المستدامة وبناء مجتمع مترابط يسوده الأمن والاستقرار.

وطالب اتحاد نساء اليمن الحكومات والمنظمات والمجتمعات العربية والدولية العمل على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار وتمكين المرأة وبناء قدراتها في ظل المتغيرات وضرورة تقديم كافة التسهيلات لها لتحقيق الأهداف باعتبارها أساس المجتمع.








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