المؤتمرنت -

أمطار في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عددا من محافظات الجمهورية خلال الـ24 الساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا الى غائمة بشكل عام مع فرصة هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، حجة، المحويت، ريمة والمرتفعات المحادية لسهل تهامة وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والشرقية مع إمكانية تشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، شبوة وحضرموت.



وفي المناطق الساحلية أفاد المركز بأن الأجواء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية الغربية والشرقية وكذلك المرتفعات المحاذية لسهل تهامة فما تكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية على السواحل الغربية وجنوبية شرقية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية ومدخل باب المندب وخليج عدن.



وأشار المركز الى ان الأجواء ستكون صحوة الى غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة في المناطق الصحراوية.



ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.. محذرا من استخدام الهاتف النقال والأجهزة الكهربائية والتواجد بجوار الأشجار المرتفعة والأماكن العالية تجنبا لضربات البروق.



وحذر المركز سائقي المركبات من الرؤية المنخفضة بسبب الأمطار أو الضباب ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.