الأحد, 10-مارس-2024 الساعة: 05:58 م - آخر تحديث: 05:49 م (49: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
الشيخ / بارحمه المخترع ، رحمة الله عليه ، وُلِدَ وعاش في زمن غيرَ زمانه
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عددا من محافظات الجمهورية خلال الـ24 الساعة المقبلة

أمطار في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين

المؤتمرنت -
أمطار في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عددا من محافظات الجمهورية خلال الـ24 الساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا الى غائمة بشكل عام مع فرصة هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، حجة، المحويت، ريمة والمرتفعات المحادية لسهل تهامة وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والشرقية مع إمكانية تشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، شبوة وحضرموت.

وفي المناطق الساحلية أفاد المركز بأن الأجواء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية الغربية والشرقية وكذلك المرتفعات المحاذية لسهل تهامة فما تكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية على السواحل الغربية وجنوبية شرقية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية ومدخل باب المندب وخليج عدن.

وأشار المركز الى ان الأجواء ستكون صحوة الى غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة في المناطق الصحراوية.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.. محذرا من استخدام الهاتف النقال والأجهزة الكهربائية والتواجد بجوار الأشجار المرتفعة والأماكن العالية تجنبا لضربات البروق.

وحذر المركز سائقي المركبات من الرؤية المنخفضة بسبب الأمطار أو الضباب ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
رياضة: جيرونا يستعيد وصافة الليغا
فنون ومنوعات: إدانة وتغريم شيرين عبدالوهاب!
رياضة: أرسنال يعتلي صدارة البريميرليغ
رياضة: إنتر يعزز صدارته بنقاط بولونيا
أخبار: صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر شعبان
رياضة: قادش يفاجئ أتليتكو مدريد بثنائية في الليغا
رياضة: مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بركلتي جزاء
رياضة: بايرن ميونخ يضرب ماينز بالثمانية
أخبار: ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزّة إلى 25
عربي ودولي: هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 221 نقطة
أخبار: بن حبتور: صنعاء كانت وستظل مع السلام
محافظات: صنعاء تصدر تحذير هام
أخبار: أطفال اليمن يحتفون بقدوم الشهر الفضيل
محافظات: تدشين حملة نظافة شاملة بتعز
عربي ودولي: أبو عبيدة يكشف قتلى من أسرى العدو
أخبار: تحديد مواعيد الدوام الرسمي خلال رمضان
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 31 ألفاً
أخبار: قصف بحري يمني يستهدف مدمرات أمريكية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 مارس
رياضة: لامين يامال ينقذ برشلونة من فخ مايوركا
رياضة: نابولي يتعثر أمام تورينو في الكالتشيو
عربي ودولي: ارتفاع شهداء سوء التغذية في غزة إلى 23
عربي ودولي: أبو عبيدة: المجاعة تمتد للأسرى الإسرائيليين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024