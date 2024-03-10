الأحد, 10-مارس-2024 الساعة: 07:35 م - آخر تحديث: 07:02 م (02: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
الشيخ / بارحمه المخترع ، رحمة الله عليه ، وُلِدَ وعاش في زمن غيرَ زمانه
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان
بعث الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك.. جاء فيها:

الأخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - قائد الثورة - الأكـرم

تحية طيبة وبعد:

يسرني أن أُهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445هـ الذي يأتي هذا العام واليمن تخوض معركة نضال جديدة بوقوف قواتها المسلحة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ومناصرة سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان صهيوني وحرب إبادة ممنهجة بدعم ومشاركة غربية منذ أربعة أشهر ونيف وهو الموقف الوطني والعروبي المشرف الذي سيسجله التاريخ بأحرف من نور لليمن وشعبها وجيشها وقيادتها.

كما أن شهر رمضان المبارك لهذا العام يأتي وبلادنا تتعرض لعدوان جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومن تحالف معهم من دول وبشكل يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع أي انتهاك أو اعتداء من قبل أي دولة على سيادة دولة أخرى بل أن الاستهداف الأمريكي البريطاني لليمن يقدم دليلاً إضافياً على أن واشنطن ولندن لم تكتفيا بالدعم اللامحدود للكيان الصهيوني في حربه على الأشقاء في فلسطين بل وتشنان الحرب على أي شعب أو دولة يتضامن مع مظلومية الشعب الفلسطيني.

إنني بإسمي وبإسم إخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إذ أُهنئكم وإخوانكم قيادات أنصار الله بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإنني ومن خلالكم أجدد موقف المؤتمر الشعبي العام المؤيد والمبارك للعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني وفي إطار دعم الشعب الفلسطيني بكل الاشكال، وفي الوقت نفسه الرافض والمستنكر لأي عدوان على بلادنا من قبل أي دولة كانت وحق شعبنا في مقاومته بكل الإمكانيات المتاحة.

ختاماً.. نسأل المولى عز وجل الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.

وتقبلوا خالص التحايا

أخوكم/ صادق بن أمين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 10 مارس
رياضة: جيرونا يستعيد وصافة الليغا
فنون ومنوعات: إدانة وتغريم شيرين عبدالوهاب!
رياضة: أرسنال يعتلي صدارة البريميرليغ
رياضة: إنتر يعزز صدارته بنقاط بولونيا
أخبار: تعقُّب إسطوانات غاز منقوصة ومغشوشة
أخبار: صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر شعبان
رياضة: قادش يفاجئ أتليتكو مدريد بثنائية في الليغا
رياضة: مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بركلتي جزاء
رياضة: بايرن ميونخ يضرب ماينز بالثمانية
أخبار: ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزّة إلى 25
عربي ودولي: هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 221 نقطة
أخبار: بن حبتور: صنعاء كانت وستظل مع السلام
محافظات: صنعاء تصدر تحذير هام
أخبار: أطفال اليمن يحتفون بقدوم الشهر الفضيل
محافظات: تدشين حملة نظافة شاملة بتعز
عربي ودولي: أبو عبيدة يكشف قتلى من أسرى العدو
أخبار: تحديد مواعيد الدوام الرسمي خلال رمضان
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 31 ألفاً
أخبار: قصف بحري يمني يستهدف مدمرات أمريكية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 مارس
رياضة: لامين يامال ينقذ برشلونة من فخ مايوركا
رياضة: نابولي يتعثر أمام تورينو في الكالتشيو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024