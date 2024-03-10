المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بشهر رمضان

بعث الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى القائد المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بحلول شهر رمضان المبارك.. جاء فيها:



الأخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي - قائد الثورة - الأكـرم



تحية طيبة وبعد:



يسرني أن أُهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445هـ الذي يأتي هذا العام واليمن تخوض معركة نضال جديدة بوقوف قواتها المسلحة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ومناصرة سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان صهيوني وحرب إبادة ممنهجة بدعم ومشاركة غربية منذ أربعة أشهر ونيف وهو الموقف الوطني والعروبي المشرف الذي سيسجله التاريخ بأحرف من نور لليمن وشعبها وجيشها وقيادتها.



كما أن شهر رمضان المبارك لهذا العام يأتي وبلادنا تتعرض لعدوان جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومن تحالف معهم من دول وبشكل يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع أي انتهاك أو اعتداء من قبل أي دولة على سيادة دولة أخرى بل أن الاستهداف الأمريكي البريطاني لليمن يقدم دليلاً إضافياً على أن واشنطن ولندن لم تكتفيا بالدعم اللامحدود للكيان الصهيوني في حربه على الأشقاء في فلسطين بل وتشنان الحرب على أي شعب أو دولة يتضامن مع مظلومية الشعب الفلسطيني.



إنني بإسمي وبإسم إخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إذ أُهنئكم وإخوانكم قيادات أنصار الله بهذه المناسبة الدينية العظيمة، فإنني ومن خلالكم أجدد موقف المؤتمر الشعبي العام المؤيد والمبارك للعمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني وفي إطار دعم الشعب الفلسطيني بكل الاشكال، وفي الوقت نفسه الرافض والمستنكر لأي عدوان على بلادنا من قبل أي دولة كانت وحق شعبنا في مقاومته بكل الإمكانيات المتاحة.



ختاماً.. نسأل المولى عز وجل الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.



وتقبلوا خالص التحايا



أخوكم/ صادق بن أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام