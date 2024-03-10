الأحد, 10-مارس-2024 الساعة: 10:38 م - آخر تحديث: 10:34 م (34: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
الشيخ / بارحمه المخترع ، رحمة الله عليه ، وُلِدَ وعاش في زمن غيرَ زمانه
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متآنية في مقابلة بن حبتور.. مع قناة اليمن اليوم
محمد عبدالمجيد الجوهري
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت دول عربية يوم غدٍ الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت أخرى أن يوم الثلاثاء سيكون أول أيام الشهر الفضيل

دول تعلن الإثنين أول أيام رمضان وأخرى تصوم الثلاثاء

المؤتمرنت -
دول تعلن الإثنين أول أيام رمضان وأخرى تصوم الثلاثاء
أعلنت دول عربية يوم غدٍ الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت أخرى أن يوم الثلاثاء سيكون أول أيام الشهر الفضيل.

فقد قالت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية إن يوم غدٍ الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ، بعد ثبوت رؤية الهلال في عدد من الدول الإسلامية، فإن ثبوت الرؤية لديها رؤية لنا.

كما أعلنت فلسطين وسوريا والسعودية وقطر والإمارات والكويت ومصر والسودان والبحرين وتركيا أن يوم غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت سلطنة عُمان والأردن وإيران، أنه وبسبب عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، فإن يوم الاثنين سيكون مكملا لشعبان، والثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

وكانت أستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا، وسنغافورة، واليابان والصين والفلبين وكوريا الجنوبية، أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، ويوم غدٍ الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: قيادي في حماس: لا جديد بشأن المفاوضات
رياضة: تعادل ليفربول وسيتي يشعل صدارة البريميرليغ
ثقافة: الشكل الإداري للدولة اليمنية الحديثة .. دراسة علمية للعثربي
رياضة: باريس يتعثر مجدداً في الدوري الفرنسي
رياضة: ميلان يعتلى وصافة الكالتشيو مؤقتاً
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
أخبار: باريس يخطف (معجزة برشلونه) بمبلغ خرافي
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 31 ألفاً
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 10 مارس
رياضة: جيرونا يستعيد وصافة الليغا
فنون ومنوعات: إدانة وتغريم شيرين عبدالوهاب!
رياضة: أرسنال يعتلي صدارة البريميرليغ
رياضة: إنتر يعزز صدارته بنقاط بولونيا
أخبار: تعقُّب إسطوانات غاز منقوصة ومغشوشة
أخبار: صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر شعبان
رياضة: قادش يفاجئ أتليتكو مدريد بثنائية في الليغا
رياضة: مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بركلتي جزاء
رياضة: بايرن ميونخ يضرب ماينز بالثمانية
أخبار: ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزّة إلى 25
عربي ودولي: هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 221 نقطة
أخبار: بن حبتور: صنعاء كانت وستظل مع السلام
محافظات: صنعاء تصدر تحذير هام
أخبار: أطفال اليمن يحتفون بقدوم الشهر الفضيل
محافظات: تدشين حملة نظافة شاملة بتعز
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024