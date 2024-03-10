المؤتمرنت -

دول تعلن الإثنين أول أيام رمضان وأخرى تصوم الثلاثاء

أعلنت دول عربية يوم غدٍ الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلنت أخرى أن يوم الثلاثاء سيكون أول أيام الشهر الفضيل.



فقد قالت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية إن يوم غدٍ الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ، بعد ثبوت رؤية الهلال في عدد من الدول الإسلامية، فإن ثبوت الرؤية لديها رؤية لنا.



كما أعلنت فلسطين وسوريا والسعودية وقطر والإمارات والكويت ومصر والسودان والبحرين وتركيا أن يوم غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



فيما أعلنت سلطنة عُمان والأردن وإيران، أنه وبسبب عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، فإن يوم الاثنين سيكون مكملا لشعبان، والثلاثاء أول أيام شهر رمضان.



وكانت أستراليا وبروناي وماليزيا وإندونيسيا، وسنغافورة، واليابان والصين والفلبين وكوريا الجنوبية، أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، ويوم غدٍ الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.