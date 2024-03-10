المؤتمرنت -

بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين أبو رأس، بحلول شهر رمضان المبارك 1445هـ.



وعبر الدكتور بن حبتور، في البرقية عن أطيب التهاني والتبريكات للشيخ أبو راس بهذه المناسبة الدينية الجليلة.. سائلا الله العلي الكريم أن يهل هذا الشهر على الجميع بالخير والبركات ويتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال ويجعله محطة لتوطيد عُرى التلاحم والأخوة في الجبهة الداخلية والترحم والتكافل والبر والإحسان بين أبناء اليمن.

