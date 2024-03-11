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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهننة بحلول شهر رمضان المبارك من السيد عبدالملك يدر الدين الحوثي.. جاء فيها

السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهننة بحلول شهر رمضان المبارك من السيد عبدالملك يدر الدين الحوثي.. جاء فيها:

‏بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) صدق الله العظيم

الأخ العزيز الشيخ/ صادق امين ابوراس
رئيس الموتمر الشعبي العام
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة شهر الصيام شهر القران يسرني أن أبارك لكم في هذه المناسبة الإيمانية العظيمة، سائلاً المولى جل وعلا أن يجعل فيه الخير والبركة لكم ولنا ولشعبنا اليمني العظيم ولجميع الأحرار في ميادين العزة والجهاد، وأن يمن فيه بالنصر والتمكين لأهل غزة المظلومين إنه علي كل شي قدير، وأن يكتب لنا ولكم فيه التوفيق والرحمة والمغفرة.

وكل عام وأنتم بألف خير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم/ عبدالملك بدرالدين الحوثي

حرر بتاريخ 29 شعبان 1445هـ








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