المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 مارس

في مثل هذا اليوم 11 مارس استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى أغلبهم أطفال ونساء وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة، في جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



ففي 11 مارس 2016، أصيب عدد من المواطنين في سلسلة غارات شنها طيران العدوان على شارع الستين شمال غرب مدينة تعز ومديرية التعزية، ودمر بغارة شبكة الاتصالات بمديرية الوهط في محافظة لحج.



وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة سدبأ بمدينة الحزم في محافظة الجوف، واستهدف بأربع غارات مناطق بران وعيال محمد والفرضة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وبغارتين الطريق العام في منطقة العرقوب بمديرية خوﻻن ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والأراضي الزراعية والطريق.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على المعهد المهني في منطقة المحجزة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، أسفرت عن أضرار بليغة في مبانيه.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أصيبت امرأة إثر إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الرقة بمديرية حيدان في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارتين على جبل مندبة بمديرية باقم الحدودية وغارة على منطقة الإمارة بمديرية كتاف خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين.



وشن طيران العدوان غارة على مدخل السوق الجديد بمديرية الحيمة الخارجية في محافظة صنعاء ما أدى إلى قطع طريق صنعاء -الحديدة وأضرار بليغة في منازل وممتلكات المواطنين، واستهدف بثلاث غارات منطقة القردوع وغارتين على منطقة المنارة وأربع غارات على وادي العثرات ومنطقة بني زتر وغارتين على منطقة العقران بمديرية نهم مستخدما قنابل عنقودية خلفت جميعها أضراراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.



وشن الطيران المعادي غارتين على جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق الربيعة والمطار في المديرية.



طيران العدوان شن غارتين شمال العمري، وغارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب، ومثلها على منطقة يختل بمديرية المخا في محافظة تعز، وغارة على منطقة دوار مستبأ في محافظة حجة، وغارة على موقع الشبكة العسكري السعودي في نجران.



وفي 11 مارس 2018، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً في منازل ومزارع المواطنين.



واستهدف طيران العدوان بـ 13 غارة قاعدة الديلمي الجوية في أمانة العاصمة، وبـ 11 غارة مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على جبل الذراع الأحمر بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران وسبع غارات على وادي شواق والساقية بمديرية الغيل في محافظة الجوف، واستهدف بثلاث غارات مزرعة في مديرية الجراحي وبأربع غارات مزرعة في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة، وبغارة مطار الحديدة الدولي.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية باقم وغارة على منطقة طخية بمديرية مجز، وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف واستهدف بغارة سيارة مواطن في آل أبو جبارة، كما شن غارة على منطقة القد بمديرية رازح وغارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر.



وتعرضت مناطق متفرقة بمديريتي رازح وشدا لقصف صاروخي ومدفعي شنه الجيش السعودي وخلف أضراراً في مزارع وممتلكات الموطنين.



وشن طيران العدوان غارة على مجازة في عسير وغارة على موقع الطلعة في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد 15 مواطناً في غارة شنها الطيران المعادي على منزل إبراهيم الزليل بمديرية كشر في محافظة حجة، كما استشهدت خمس نساء وطفلة في غارة على منزل محمد صالح أحدب، وثلاثة أطفال تم استهدافهم في طلان بالمديرية نفسها التي تعرضت لـ 30 غارة جوية.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية المتون في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، استهدف مرتزقة العدوان بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية قريتي الشجن والكوعي وبالمدفعية قرية الشيخ بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، وقصفوا بـ 35 قذيفة مدفعية وأربعة صواريخ موجهة مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.



وقصف المرتزقة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة سوق الحلقة وفندقي الاتحاد والقمة ومحيطهما وكلية الهندسة والأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.



وفي 11 مارس 2020، استشهد عدد من كوادر القطاع الصحي جراء استهداف طيران العدوان سيارتي إسعاف الأولى في مأرب والأخرى في الجوف، كما شن أربع غارات على مديرية خب والشعف بالجوف، وخمس غارات على مديرية مجزر وخمس غارات أخرى على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وأصيب ضابط ارتباط في القوات المسلحة، جراء استهداف مرتزقة العدوان رقابة سيتي ماكس بمدينة الحديدة، كما استحدثوا خمسة تحصينات قتالية في شارع الخمسين بمدينة الحديدة ومنطقة كيلو١٦ بمديرية الدريهمي، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



واستهدف المرتزقة بعدد من قذائف الهاون أماكن متفرقة في منطقة المنظر، وبعشر قذائف مدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا



وقصفوا بأربع قذائف هاون منطقة كيلو 16 ونفذوا تمشيطاً مكثفاً بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة على أماكن متفرقة من مدينة الشعب وكيلو 16 و حيس، كما قصفوا بقذيفتي هاون قرية الدحفش في مدينة الدريهمي.



وشن طيران العدوان تسع غارات على مديرية حرض، وثلاث غارات على منطقة قائم السيف بمديرية بكيل المير، وغارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على حي النهضة بأمانة العاصمة، وثلاث غارات على مركز أبو نشطان العلمي في مديرية أرحب وغارة على شبكة الاتصالات في منطقة المحجر وغارة على منطقة بيت نعم بمديرية همدان في محافظة صنعاء.



طيران العدوان شن 17 غارة على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب، مخلفاً أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم، واستهدف بغارة منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 13 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران ست غارات على مديريتي الظاهر وكتاف.



وفي 11 مارس 2022، استشهد مواطنان وأصيب خمسة بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، بينما شن الطيران غارتين على مديرية شدا، وست غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وغارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف.



طيران العدوان استهدف بـ 12 غارة مديرية حرض، وبغارة مديرية حيران في محافظة حجة، وغارة على منطقة الضباب في محافظة تعز، وغارة على مديرية مكيراس في محافظة لحج.



وشن الطيران المعادي ست غارات على مديريات الوادي والجوبة ورغوان ومدغل ومجزر في محافظة مأرب، وغارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وشن الطيران التجسسي أربع غارات على مديرية حيس في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بـ 63 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.